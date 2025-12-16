La medida se aplica desde este martes 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas, por lo cual se paralizará toda actividad marítima. (Foto: Karina Mendoza / PROMPERÚ)
La medida se aplica desde este martes 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas, por lo cual se paralizará toda actividad marítima. (Foto: Karina Mendoza / PROMPERÚ)
Tras la evaluación de las condiciones océano-meteorológicas, el Gobierno Regional de Arequipa informó que ante la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad,

Del mismo modo se procedió al cierre del Muelle Tisur C, Muelle Tisur F y las caletas: Lomas de Jesús, Agualima, Chiguas, El Faro, San José, Arantas, Quilca y Atico.

La medida se aplica desde este martes 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas, por lo cual se paralizará toda actividad marítima.

Asimismo, se recomienda adoptar medidas preventivas en esta jurisdicción, como:

- Respetar estrictamente la disposición de la Capitanía.

- Evitar acercarse a muelles, caletas y áreas de fuerte oleaje.

- Mantenerse informado por canales oficiales.

- Proteger a la población vulnerable alejándola del litoral.

- Asegurar embarcaciones y equipos en zonas seguras indicadas por la autoridad.

- Tener identificadas rutas de evacuación ante una posible eventualidad, siguiendo las indicaciones de las autoridades hasta que se disponga el levantamiento oficial del cierre.

