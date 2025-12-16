Tras la evaluación de las condiciones océano-meteorológicas, el Gobierno Regional de Arequipa informó que ante la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad, la Capitanía del Puerto de Mollendo, determinó el cierre del Puerto de Matarani.
Del mismo modo se procedió al cierre del Muelle Tisur C, Muelle Tisur F y las caletas: Lomas de Jesús, Agualima, Chiguas, El Faro, San José, Arantas, Quilca y Atico.
La medida se aplica desde este martes 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas, por lo cual se paralizará toda actividad marítima.
Asimismo, se recomienda adoptar medidas preventivas en esta jurisdicción, como:
- Respetar estrictamente la disposición de la Capitanía.
- Evitar acercarse a muelles, caletas y áreas de fuerte oleaje.
- Mantenerse informado por canales oficiales.
- Proteger a la población vulnerable alejándola del litoral.
- Asegurar embarcaciones y equipos en zonas seguras indicadas por la autoridad.
- Tener identificadas rutas de evacuación ante una posible eventualidad, siguiendo las indicaciones de las autoridades hasta que se disponga el levantamiento oficial del cierre.
