Megapuerto de Corío conectará por tren a Brasil, Bolivia y el sur del Perú, potenciando el comercio exterior. (Foto: ProInversión)
Megapuerto de Corío conectará por tren a Brasil, Bolivia y el sur del Perú, potenciando el comercio exterior. (Foto: ProInversión)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El estudio de demanda del movimiento de carga de importación y exportación por vía marítima en el sur del Perú, tanto en el ámbito local como internacional, que encargara realizar el Gobierno hace casi un año a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está ya en su fase final.

TE PUEDE INTERESAR

Japón es el siguiente objetivo para la exportación de arándanos peruanos
TASA, Copeinca y Exalmar: las empresas que dominan la exportación de la pesca en Perú
Agroindustrial Beta alista exportación de uva desde Piura: estos son sus proyecciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.