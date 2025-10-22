Transpesa proyecta ejecutar un capex total de US$20 millones hacia 2026, enfocado principalmente en fortalecer su flota de transporte y ampliar su capacidad de almacenamiento. (Foto: Transpesa)
Alejandro Milla
Alejandro Milla

La peruana Transpesa, especializada en transporte y logística integral para diversas industrias, mantiene un crecimiento sostenido atendiendo a sectores como minería, hidrocarburos, agroindustria, retail y consumo masivo. Actualmente, el operador logístico dispone de 220,000 m² de almacenes en Callao, Salaverry y Paita, además de una flota de 180 camiones. De cara a 2026, la empresa planea nuevas aumentar su ritmo de inversiones en infraestructura y transporte, y alista su ingreso al puerto de Chancay hacia 2027.

