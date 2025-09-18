MML dispone horarios para circulación de camiones y los saca de su principal ruta de conexión con el puerto del Callao (Foto: GEC)
MML dispone horarios para circulación de camiones y los saca de su principal ruta de conexión con el puerto del Callao (Foto: GEC)
Elías García Olano
Elías García Olano

A pesar de que la carga que se moviliza a través del puerto del Callao enfrenta crecientes sobrecostos -derivados de la congestión para acceder a ese terminal- ahora una nueva disposición edil, esta vez emanada desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) amenaza con encarecer aún mas el transporte de mercancías en el país.

