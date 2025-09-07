DHL Supply Chain Global, la división especializada en gestión de cadenas de suministro y logística por contrato de la multinacional DHL, inició operaciones operaciones en el mercado peruano hace cinco años. Aunque su presencia aún es menor en comparación con otras plazas de la región, el país se proyecta como un eje de crecimiento estratégico gracias a factores como su posición geográfica y el dinamismo de su población. En esa línea, la compañía decidió invertir en la ampliación de su sede de Huachipa, recientemente inaugurada. Al frente de esta expansión, Marcos Cerqueira, gerente general de DHL Supply Chain para Perú, Argentina y Chile, detalla a Gestión el alcance de la nueva infraestructura y las perspectivas que abren para el mercado local.

¿Cómo le fue a DHL Supply Chain Perú en la primera mitad del año?

El primer semestre de 2025 fue muy positivo para DHL Supply Chain Global, con un crecimiento de 7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por sectores como consumo masivo, retail, farma y tecnología.

¿Qué expectativas hay para el cierre del año?

De cara al cierre del año, proyectamos mantener un crecimiento de doble dígito, respaldado en la expansión de soluciones logísticas integrales, incorporación de nuevas tecnologías y llegada de clientes estratégicos que ya están migrando parte de sus operaciones hacia Huachipa. La puesta de esta expansión nos ha permitido ampliar nuestra capacidad de almacenamiento y atender con mayor eficiencia la demanda del mercado local.

¿Qué rol cumple la operación peruana en la estrategia global de esta división de negocio?

A nivel global, el objetivo es duplicar el tamaño del negocio hacia 2030. Para lograrlo, cada clúster debe alcanzar ese mismo crecimiento. En Latinoamérica contamos con cuatro clústeres, uno de los cuales integra a Perú junto con Argentina y Chile.

En este contexto, Perú se perfila como una oportunidad estratégica, por lo que decidimos realizar una inversión anticipada destinada a sentar las bases y generar la capacidad necesaria para el crecimiento futuro. En esa línea, apostamos por la reciente inversión significativa en nuestra sede de Huachipa.

A la fecha, ¿cuál es la infraestructura que tienen en el país?

En DHL Supply Chain Perú operamos con cinco centros de distribución, ubicados en tres zonas de Lima: dos en Huachipa, dos en Villa El Salvador y uno en el Callao (dentro del Aeropuerto Jorge Chávez). Desde estas sedes atendemos a sectores clave como retail, tecnología, consumo, industrial, químico y farmacéutico.

El impacto de la ampliación en Huachipa

Acaban de poner en marcha la ampliación de su sede de Huachipa, ¿qué características tiene?

Con una inversión de US$7 millones, hemos desarrollado una infraestructura de 7,512 m², distribuidos en tres naves, lo que nos permite ofrecer un servicio logístico completo a sectores demandantes como industrial, químico y farmacéutico. Por cada cliente que incorporemos, ejecutaremos inversiones adicionales para necesidades específicas.

¿Qué impacto inmediato tendrá esta nueva infraestructura?

Con la reciente inauguración de la expansión, logramos un crecimiento del 20% en espacios físicos. Este espacio es hoy el más moderno y flexible de nuestra red, con infraestructura multicliente y un depósito temporal aduanero.

¿Tienen pensado una futura expansión en la misma sede?

Actualmente contamos con 3,008 m² disponibles en la sede para futuras expansiones en términos de capacidad. Además, seguiremos incorporando soluciones especializadas, incluyendo nuestra submarca DHL Health Logistics, enfocada en atender las necesidades del sector salud.

¿Qué oportunidades ven en esa sector?

En Huachipa, parte de la expansión está orientada a atender el sector salud, el cual demanda una inversión significativa. Ya contamos con un cliente con el que iniciaremos operaciones en el próximo semestre y hemos preparado este espacio para recibir a más empresas del rubro.

A través de nuestra submarca DHL Health Logistics, ofrecemos soluciones integrales para salud de consumo, dispositivos médicos, biofarma y ensayos clínicos, gestionando toda la cadena de suministro: desde transporte y almacenamiento hasta la primera y última milla. Nuestra red global integrada nos permite cubrir más de 220 países.

Oportunidades en el mercado peruano

Con la puesta en marcha del puerto de Chancay y la extensión del Muelle Sur, ¿han visto oportunidades para nuevas sedes?

Cuando un país desarrolla nuevas rutas de comercio, se generan más oportunidades para los negocios vinculados a la logística. Aunque la capacidad del puerto de Chancay aún está en etapa de desarrollo y no opera al 100%, sin duda representa una opción adicional.

Nuestro objetivo es capitalizar estas oportunidades de manera integrada. Si un cliente requiere utilizar el puerto de Chancay para una ruta específica, lo conectamos con DHL Global Forwarding y, al mismo tiempo, le brindamos soporte desde Supply Chain en la parte doméstica, además de soluciones de distribución, que constituyen un eslabón clave de la cadena."

A nivel de industrias, ¿qué otros sectores estratégicos tienen en la mira más allá de salud?

Identificamos como estratégicos al sector de e-commerce y retail, así como a los segmentos de automotriz (automobility), químico-industrial, consumo masivo y tecnología, que conforman nuestros principales grupos de clientes.

En el caso de Perú, destaca también una base muy sólida en minería, que para nosotros se integra dentro del sector industrial. Allí incluimos a toda la cadena de proveedores mineros, la cual forma parte de nuestra estrategia de servicio en el país."

En materia de automatización y tecnología, ¿qué avances registra DHL en la región y cuáles ya se aplican en Perú?”

Contamos con sistemas de tecnologías de la información altamente desarrollados que nos permiten aprovechar la inteligencia artificial y el análisis de datos para generar insights valiosos. Con ello, proponemos soluciones orientadas a ganar eficiencia y a mejorar la experiencia del cliente final.

En Perú, hace un par de años inauguramos un centro de innovación dentro de uno de nuestros almacenes, donde probamos soluciones que luego trasladamos a operaciones reales. En materia de automatización, estamos avanzando con casos de uso de robots: actualmente ejecutamos un piloto en Chile y, una vez validado, planeamos escalarlo a otras operaciones de la región, incluyendo Perú."