Juan Ruiz, jefe de investigación de esta consultora, explicó a Gestión que ante los auspicios resultados que obtuvo este sector el año pasado, para este 2024 se proyectan expansiones por parte de los principales desarrolladores de condominios, que demandarán una inversión cercana a US$ 60 millones en construcción de almacenes.

En esa línea, comentó que las ampliaciones de almacenes de Clase A, con una altura superior a ocho metros, se harán de manera especulativa por aquellos actores que cuentan con terrenos para agrandar su oferta. Así, en un escenario conservador se prevé una ampliación en alrededor de 130,000 metros cuadrado (m2), 10% más que el año pasado; mientras que en otro optimista en 160,000 m2, 30% más que 2023. “Si bien no hay precontratos o acuerdos firmes para ocupar las nuevas etapas que se van a edificar, existe la confianza de que estas se van a ocupar”, expresó.

Este panorama sobre las nuevas construcciones se sustenta en los óptimos resultados que obtuvo el mercado de almacenes en 2023. En dicho año, por ejemplo, la demanda de almacenes fue favorable cerrando en 91,000 m2 de demanda efectiva. En opinión del experto, este resultado es positivo, debido que se absorbió más espacio del que se construyó, lo que provocó una caída en la disponibilidad. Además, Aldea Logística, Megacentro, Ciradela y Almacenes Central Huachipa construyeron alrededor de 80,000 m2 de nuevos almacenes: 63% de este espacio en Villa El Salvador; 25% en Lurín y 12% en Huachipa.

Otro dato relevante es que el mercado cuenta con 38,000 m2 de almacenes disponibles. “Más del 90% se concentra en el eje industrial de Lurín. Esto representa una tasa de vacancia de 4.39%, siendo un indicador favorable para que los desarrolladores sigan construyendo nuevos espacios en el corto plazo. Por ello están apuntando a las ampliaciones”, dijo.

El especialista aseveró que entre los desarrolladores que tienen previsto desplegar más etapas, para introducir más metros cuadrados a su oferta de almacenes de Clase A, se encuentran Aldea Logística, Megacentro Industrial Sur, Parque Logístico Lima Sur, Almacenes Logísticos Huachipa (ACH) y Monte Azul.

Lo que se viene en 2025

“Para este año no se esperan nuevos proyectos, que implican la compra de terrenos. Tal vez en el último trimestre”, afirmó Ruíz, al ser consultado sobre nuevos desarrollos desde cero. Pero si bien para este año no se espera el nacimiento de proyectos , sino expansiones de almacenes de Clase A, Ruiz señaló que para 2025 el panorama podría cambiar dado que más de tres desarrolladores inmobiliarios están evaluando la puesta en marcha de nuevos proyectos de condominios.

En concreto, se trataría de nuevos metros cuadrados que ingresarían al mercado hacia el primer semestre del próximo año. “Los nuevos proyectos de condominios de almacenes los veremos recién en 2025, dado que se tiene que construir no solo los almacenes, sino todo el ecosistema que lo acompaña como oficinas administrativas, garajes, entre otros”, manifestó.

Agregó que estos desarrolladores ya cuentan con terrenos en zonas industriales ubicadas tanto al sur como al norte de la capital.

Un panorama opuesto se proyecta para los almacenes de Clase B, con una altura mínima de techo de 6 metros, debido a que la tasa de vacancia cerró en 16.33% en 2023, reflejando una sobreoferta en el mercado. Ante ello, el experto consideró que en comparación con los almacenes de Clase A, los planes no son tan agresivos, pues hay metros cuadrados por ocupar.

Para este año se prevé la construcción de 18,000 m2 de nuevos almacenes de Clase B que se orientarán para usos industriales y logísticos. Respecto a los precios de alquiler por metro cuadrado, el reporte de Binswanger Perú sostiene que no se prevén variaciones significativas en las rentas de lista. Se espera que la renta promedio se sitúe entre US$ 7 y US$ 5.45 para los mercados Clase A y B, respectivamente.

