El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de los mecanismos de promoción del cabotaje, establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 32049, relacionada al transporte marítimo de pasajeros y de carga.

El cabotaje consiste en el traslado de carga y pasajeros por vía marítima entre puertos nacionales, siendo una alternativa que complementa al transporte terrestre, especialmente, cuando se presentan obstrucciones en las carreteras por bloqueos o desastres naturales con el fin de dar continuidad a las operaciones de comercio exterior.

Mediante Resolución Ministerial N° 734-2025-MTC/01.02, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se difundió el proyecto de reglamento de los mecanismos de promoción del cabotaje, así como su exposición de motivos, en la sede digital del MTC.

El objetivo de la publicación del referido proyecto de reglamento es recibir los comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general, dentro del plazo de 30 días calendario.

En los considerandos de la norma se explica que se busca incentivar y promover el desarrollo de infraestructura logística y tecnológica para impulsar y facilitar el servicio de transporte marítimo comercial de carga y pasajeros en tráfico de cabotaje en la costa peruana, tomando en cuenta la protección a los consumidores, la eficiencia regulatoria y la libre competencia.