La Línea 2 del Metro de Lima y los aeropuertos concentraron el 88% de las inversiones de infraestructura de transporte ejecutadas a septiembre de este año, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Es decir, por cada US$ 10 invertidos en las concesiones de transporte, cerca de US$ 9 se concentran en estos proyectos. Durante los primeros nueve meses del año, estos sectores fueron los más dinámicos en obras de transporte concesionadas, al sumar una ejecución de US$ 769 millones.

¿Cuánto invirtió cada rubro?

Solo el sector ferroviario y del Metro de Lima, impulsado por los avances en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, registró una inversión de US$ 453.5 millones entre enero y septiembre de 2025.

Con esto alcanzan un acumulado a lo largo de la vida de la concesión de US$ 4,552.8 millones. De hecho, dentro de este rubro se tiene un avance del 70.92% respecto a su monto referencial de US$ 6,419 millones.

Respecto a las inversiones en aeropuertos, en los primeros nueve meses de 2025 estas sumaron US$ 315.5 millones.

Así, se acumula un total de US$ 1,353,6 millones, lo que representa un avance del 49.87 % respecto al monto referencial de US$ 2,714 millones.

Este avance se dio principalmente por las inversiones de la concesionaria Lima Airport Partners (LAP), que se valorizaron en US$ 297.6 millones por la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

También se destacó el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, que tuvo una inversión valorizada de US$ 17.8 millones para la modernización y mejora de las infraestructuras de los terminales de Piura, Pucallpa, Talara, Trujillo, Anta, Chachapoyas, Iquitos, Tarapoto Cajamarca, Chiclayo, Pisco y Tumbes.