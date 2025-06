Entre enero y mayo de 2025, las inversiones valorizadas en infraestructuras de transporte de uso público concesionadas a nivel nacional, ascendieron a USD 382.6 millones.

Así lo informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Usos Público (Ositrán), que indicó que esa cifra representa una contracción de 10 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Como resultado, la inversión acumulada a mayo totaliza US$ 12,946 millones, equivalente al 64.3 % del compromiso total establecido en los 32 contratos de concesión, que asciende a US$ 20,129 millones.

Inversión en la Línea 2

Durante los primeros cinco meses del año, el mayor dinamismo se observó en el sector Ferrocarriles y Metro de Lima, gracias a los US$ 143.1 millones (31.5 % más que el año pasado), colocados por la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2.

Esos recursos los destinó la empresa a obras civiles, arquitectura, instalaciones y equipamiento electromecánico en diversas estaciones de la Etapas 1B y 2 de la Línea 2 junto con el Ramal de la Línea 4, del primer metro subterráneo del país.

Por su parte, el sector aeroportuario registró una inversión de US$ 179.4 millones, mientras que los puertos y la Red Vial alcanzaron USD 42.3 millones y US$ 17.7 millones, respectivamente.

Todos mostraron una menor ejecución en comparación con el mismo periodo del año anterior, con retrocesos de 7.1 %, 58.1 % y 20 % en cada caso, detalló el organismo regulador.

Inversiones valorizadas en mayo

En mayo, la inversión total valorizada en infraestructura de transporte fue de US$ 123.7 millones, liderada por el sector aeroportuario con US$ 120.8 millones, seguido por la red vial (US$ 2 millones) y los puertos (US$ 933, 335).

Destacaron los US$ 113.8 millones ejecutados en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en inversiones relacionadas con el avance de la Mejora A-20-P006.20 “Paquete de Trabajo 3-EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3)”.

Así también los US$ 7 millones valorizados en el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales correspondientes a inversiones en mantenimiento periódico de los pavimentos del Lado Aire de los Aeropuertos de Cajamarca y Pucallpa.

Avance en carreteras

En el ámbito de carreteras, el Tramo 4 de la IIRSA Sur (Inambari-Azángaro) registró US$ 2 millones en las obras para la implementación del equipamiento electromecánico y de seguridad para la operación del Túnel Ollachea, la Obra Accesoria por seguridad vial Mejoramiento del subtramo Asillo-San Antón (km75 al km 100) y la Obra Accesoria Inserción urbana y acondicionamiento de drenaje del centro poblado Sangari.

En infraestructura portuaria, el Terminal Multipropósito Zona Norte alcanzó los US$ 879,538 en Obras a la suscripción de la Adenda 1 correspondiente a la Etapa 3A así como la reubicación de rack de tuberías para graneles líquidos en los amarraderos 3B y 5A, y la nueva zona Sunat en el almacén K.

En cuanto al avance frente a los compromisos de inversión, el sector carreteras registra 93.4 %, con US$ 5,175 millones ejecutados.

Le siguen los sectores ferroviario y Metro de Lima con un avance de 70.5 % (US$ 4,242 millones), el portuario con 66.9 % (US$ 2,311 millones) y el aeroportuario con 44,9 % (US$ 1,217 millones). El Anillo Vial Periférico aún no registra inversiones, manteniéndose en 0 % de ejecución.