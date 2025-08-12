A menos de una semana de que el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) acordara otorgar viabilidad técnica temporal portuaria para el desarrollo de estudios para el proyectado puerto de Corío, este martes ese cuerpo colegiado decidió dar marcha atrás.

Así, mediante la resolución de acuerdo de directorio N°0071-APN-DIR, esa entidad resolvió ahora disponer la suspensión temporal de los efectos de su anterior resolución (N°0068-2025-APN-DIR), dada el 8 de agosto pasado, por la cual había otorgado dicha viabilidad técnica temporal al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur.

En esta nueva resolución -a la que tuvo acceso Gestión-, la APN dispone que tal suspensión se mantendrá, hasta que se realice un análisis costo/beneficio a fin de determinar el beneficio que tendría para el interés público, el desarrollar el Terminal Portuario de Corío como asociación público-privada de iniciativa estatal, respecto a una aprobación mediante una habilitación portuaria administrativa.

Potencial vicio de nulidad

En sus considerandos, esta nueva resolución reconoce que en el informe N°0217-APN-DIPLA (emitida por la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos de APN) fechada el 11 de agosto, se aprecia la existencia de un potencial vicio de nulidad trascendente, en el entendido que la decisión de directorio (N°0068-2025-APN-DIR), se produjo sin tener en consideración un potencial perjuicio al interés público.

Ello -añade- dado que, para otorgar la viabilidad técnica temporal portuaria (VTTP) al consorcio, era necesario previamente realizar tal análisis costo beneficio antes mencionado.

Pero, además, la APN emite esta nueva resolución tomando también en consideración que el gobernador regional de Arequipa (Rohel Sánchez) solicitó con carácter de urgencia, disponer que se revise el anterior acuerdo del directorio de la autoridad portuaria por el cual otorgó la VTTP.

Estudio de demanda pendiente

La citada autoridad regional reclamaba que en el marco de los acuerdos del VIII Consejo de Estado Regional (realizado en julio último), y con presencia del ministro de Transportes (César Sandoval) se había asumido el compromiso de realizar el estudio de demanda de transporte marítimo de carga en el sur del país, y que el mismo estaba en plena ejecución, y que resultaba clave para, entre otros, formular el plan maestro del puerto de Corío.

Vale recordar además que el gobernador Sánchez había declarado en RPP que el presidente del directorio de la APN, Juan Arrisueño Gómez, antes de asumir el cargo actual, había sido consultor de dicha autoridad portuaria y que había sido contratado para evaluar el expediente del plan maestro presentado por el consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, y donde el mismo daba su opinión favorable, por lo cual consideró que existiría un conflicto de interés.