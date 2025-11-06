El Estado Peruano y TISUR, empresa concesionaria del Terminal Portuario de Matarani, suscribieron una adenda que permitirá una inversión destinada a fortalecer la competitividad del principal puerto del sur del país.

El monto de inversión asciende a los US$ 700 millones, el cual permitirá incrementar en 25% la capacidad de amarraderos, en 50% la atención de carga y en 22% el almacenamiento de minerales .

El trabajo detrás

El acuerdo marca un nuevo hito en la historia portuaria nacional, resultado de un proceso de evaluación técnica y legal desarrollado durante más de dos años, con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Ositran.

En detalle, permitirá la construcción de un nuevo amarradero multipropósito con rompeolas para buques de hasta 60,000 DWT, un almacén de minerales con capacidad para 40,000 toneladas métricas y un moderno patio de contenedores de 4.6 hectáreas. Además, se modernizará el muelle ABC, ampliando su profundidad y mejorando su infraestructura para atender una mayor variedad de cargas .

Con esta adenda, el puerto de Matarani fortalecerá su rol como terminal multipropósito y pieza clave del comercio exterior peruano.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, destacó que este adelanto de inversión es un reflejo de la confianza del sector privado en la solidez del país y en la conducción económica del Gobierno.

“Esta suscripción es una clara señal de confianza en nuestra economía y en el futuro del Perú. Representa un paso firme en la consolidación de una política de Estado orientada a fortalecer el crecimiento económico, la productividad, la generación de empleo formal y la mejora las condiciones de vida para las familias en las regiones”, sostuvo.

¿Qué dijo el MEF sobre la adenda del puerto de Matarani? (Foto: gob.pe)

Los beneficios

El gerente general de TISUR, Mauricio Núñez del Prado, indicó que el desafío ahora es “honrar los compromisos asumidos, ejecutar las obras de infraestructura comprometidas, elevar los niveles de eficiencia y productividad con los que hemos operado durante las dos últimas décadas, y continuar desempeñando con responsabilidad nuestro papel como socio estratégico de la región y pieza fundamental en la cadena logística del comercio exterior”.

A su turno, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, señaló que, desde que inició su concesión, “Matarani se ha consolidado como un motor económico para Arequipa y para todo el sur del país. Hoy renovamos esa confianza, asegurando la continuidad de un modelo que genera empleo e impulsa el comercio exterior”.

Las nuevas inversiones permitirán atender la demanda logística de grandes proyectos mineros como Zafranal (US$2,000 millones) y Tía María (US$1,800 millones), además de Majes-Siguas II, Haquira, Corani, Falchani y Cotabambas, que en conjunto superan los US$11,000 millones en inversión. Asimismo, fortalecerán la atención a operaciones en curso como Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Mina Justa, que generan más de 250,000 empleos directos e indirectos.

“Hoy renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el máximo esfuerzo en los retos asumidos, promoviendo el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestros clientes y usuarios, en estrecha colaboración con las autoridades, tal como lo hemos hecho durante estos 26 años de gestión ininterrumpida”, concluyó Núñez del Prado.

El dato:

Desde 1999, TISUR ha movilizado más de 100 millones de toneladas de carga y ha invertido más de S/ 1,000 millones en infraestructura portuaria. Durante este periodo, ha contribuido con una cifra similar al Estado mediante impuestos y retribuciones, consolidándose como la principal fuente de empleo formal en la provincia de Islay.