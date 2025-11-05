Las exportaciones peruanas al mercado mexicano aumentaron y las importaciones retrocedieron, pero la balanza comercial sigue siendo negativa para el Perú. (Composición de Gestión con imagenes de Freepik)
Las exportaciones peruanas al mercado mexicano aumentaron y las importaciones retrocedieron, pero la balanza comercial sigue siendo negativa para el Perú. (Composición de Gestión con imagenes de Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Esta semana el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras la concesión de asilo a la ex premier Betssy Chávez, pero ¿esta tensión podría tener repercusiones en el comercio exterior con uno de nuestros principales socios comerciales en América Latina?

TE PUEDE INTERESAR

Jerí: “Encargada de la embajada de México tiene plazo perentorio para abandonar nuestro país”
Hugo de Zela confirma que exministra Betssy Chávez recibió asilo en la Embajada de México
Betssy Chávez se asila en embajada de México y Perú rompe relación diplomática

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.