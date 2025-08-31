Perú exporta US$ 438.7 millones a México en primer semestre |Foto: Área de Prensa y Publicaciones Asociación de Exportadores (ADEX)
Perú exporta US$ 438.7 millones a México en primer semestre
Las no tradicionales peruanas a sumaron US$ 438.7 millones en el primer semestre del 2025, lo que representó un crecimiento de 25% frente al mismo periodo del 2024 (US$ 350.9 millones), informó la (Adex).

El gremio exportador detalló que la agroindustria concentró el 47% de los despachos con US$ 220 millones, seguida por la siderometalurgia (US$ 71 millones), el sector químico (US$ 69 millones) y el metalmecánico (US$ 20 millones).

Entre los principales productos se ubicaron las (US$ 66 millones), cacao (US$ 50 millones), páprika (US$ 33 millones), alambre de cobre (US$ 23 millones) y chapas y tiras de cobre (US$ 22 millones). También resaltaron el aceite de palma, neumáticos, barras y perfiles de cobre, pota y lacas colorantes.

En conjunto, las exportaciones con valor agregado representaron el 92.8% de los envíos a México.

De acuerdo con ADEX Data Trade, entre enero y junio la balanza comercial bilateral fue negativa para Perú en US$ 331 millones, dado que las exportaciones totales ascendieron a US$ 473 millones, mientras que las importaciones desde México sumaron US$ 804 millones.

En estas últimas destacaron televisores, unidades de proceso digitales, tractores de un solo eje, vehículos ensamblados, champúes, cerveza de malta, ácido sulfúrico, medicamentos, licuadoras y nitrato de amonio.

Con el fin de fortalecer las capacidades del empresariado exportador, Adex Global Learning anunció el lanzamiento del Programa Internacional de Alta Dirección “Liderazgo Transformador para CEOs: Innovación, Estrategia e Internacionalización”, que se iniciará el 15 de octubre de este año en alianza con el Tecnológico de Monterrey.

Antonio Alvarado Patiño, director de Adex Global Learning, explicó que esta iniciativa busca dotar a los líderes peruanos de estrategias de innovación, visión internacional y herramientas prácticas para tomar decisiones con impacto en un entorno global.

