La peruana Productos Naturales de Exportación (Pronex) se encuentra en el proceso de ampliar su capacidad de producción de carmín, en línea con acciones para lograr ingresos proyectados de US$ 140 millones el 2025. Dicha suma representaría un incremento superior al 55% respecto al 2024 (US$ 90 millones).

El gerente general de la compañía, Carlos Sarmiento, señaló que el incremento de capacidad será necesario, considerando que el próximo año se deberá atender una mayor demanda, debido a la creciente tendencia mundial hacia el uso de colorantes naturales.

“La demanda crece por esta ola global y nuestra participación es aún mayor, principalmente porque somos la empresa nacional más antigua del sector. La experiencia, respaldo financiero y la inversión en tecnología nos permiten sostener la subida, mejorar la productividad y fortalecer la red de clientes que confían en nuestra trayectoria”, señaló el gerente general de la empresa, Carlos Sarmiento, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El ejecutivo manifestó que otro factor que apalanca el crecimiento de las transacciones es la ampliación del portafolio de colorantes derivados de frutas, la cual se realizó el año pasado. ”Ello nos abre oportunidades y brinda un escenario muy favorable para proyectar una mayor alza en el 2025”, agregó Sarmiento.

Pronex busca ampliar su capacidad de producción de colorantes naturales. (Foto: difusión).

Exportaciones de Pronex

Pronex concentra el 40% del mercado mundial del carmín y el 80% en ácido carmínico, con una dedicación casi exclusiva hacia la exportación. Además, despacha achiote, maíz morado y genipa americana (huito). Hace tres años, incursionó en la tara en polvo y goma de tara, cuyo market share pasó del 5% al 12%.

La cartera de clientes de la empresa está diversificada en más de 80 países. Sus principales destinos son China, Brasil y Rusia, mientras que en Europa destacan España, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Suecia y Ucrania. En América, abastece a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador, entre otros mercados.

Asimismo, tiene presencia en Medio Oriente (Qatar, Emiratos Árabes), el Sudeste Asiático (Vietnam, Tailandia, Indonesia) y en Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Recientemente, India y Estados Unidos se sumaron como mercados clave; y Japón es uno de los más importantes para el ácido carmínico.