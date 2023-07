La Asociación de Exportadores (Adex), a través de su Gerencia de Agroexportaciones, pidió al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) concluir la investigación que permitirá mejorar las características del achiote peruano, demandado por la industria alimentaria mundial debido a la bixina de sus semillas, a fin de hacerlo más competitivo respecto al de otros países.

La bixina es un pigmento de color rojizo que se extrae del achiote para ser utilizado como colorante y saborizante en las comidas. Adex recordó que hace tres años firmaron un convenio con el INIA para identificar las semillas con mayor grado de bixina.

Como parte de esa misión, se identificaron 7 accesiones (muestras de 7 plantas identificadas por un código) que quedaron almacenadas en un jardín clonal en la Estación Experimental Agraria (EEA) en Pichanaqui, Junín, y en el Banco Nacional de Germoplasma de achiote de San Martín.

De acuerdo al gremio exportador, se identificaron las variedades con mayor contenido de bixina, más de 3.625 gr./100 gr., cuando en el Perú, por lo general, es menor a los 3.000 gr./100 gr., sin embargo, ese trabajo no avanzó por falta de inversión.

“Es importante que el gobierno priorice la investigación científica y destine los recursos necesarios que permitan la mejora genética de nuestros recursos. La semilla de achiote peruano tiene mucha grasa y eso impide el correcto procesamiento de bixina, elevando los costos de su producción”, señaló Adex al respecto en un comunicado.

Adex también indicó que concluir la investigación podría beneficiar a miles de productores quienes podrían acceder a semillas de achiote de calidad para su producción en campo, activando toda una cadena virtuosa que incluye la generación de empleos directos, indirectos e inducidos y descentralización económica.

Cifras

Según cifras de Adex, la exportación de achiote y sus derivados sumó US$ 205 mil 541 en el primer cuatrimestre del 2023 y registró un descenso de -30% en comparación al mismo periodo del año pasado.

El principal mercado de este producto en lo que va del año es Estados Unidos (US$ 70 mil 605), representando el 34% del total de exportaciones. Otros destinos importantes fueron Colombia (US$ 57 mil 590) y Argentina (US$ 44 mil 888).

En Perú, las principales zonas de producción del achiote son Cusco, Pasco, Junín y Ayacucho. “Cabe mencionar que, desde los años 80, la producción de achiote fue cayendo de 5 mil toneladas a menos de 2 mil toneladas, y por ello se presentó la necesidad de importar semillas de África para suplir la demanda”, agregó Adex en su comunicado.