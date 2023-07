Hacia fines de agosto próximo el Perú, a través de una misión comercial organizada por Adex y Promperú, enviará paltas, mangos, mandarinas y uvas a Japón.

Así, serán los primeros volúmenes de uva peruana que llegará a este mercado luego que se concretara el acceso en marzo pasado, tras varios trámites liderados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Japón publicó los requisitos fitosanitarios para 26 variedades de uva peruana, entre las que destacan la Red Globe, Sweet Globe, Autumm Crisp, Allison, Sweet Celebration, Crimson Seedless, Yvori y otras.

La misión comercial ‘Frescos & Congelados a Japón’ se realizará entre el 29 de agosto y 1 de setiembre y complementará el recorrido que realiza el buque de la Armada Peruana (BAP) Unión por varios países, informó Adex.

Exportaciones

Los despachos de frutas frescas y congeladas a Japón sumaron entre enero y abril del 2023 más de US$ 11 millones, registrando un retroceso de -82.5% en relación al mismo periodo del 2022 (US$ 67 millones).

Los cinco principales productos como el mango, palta, plátano orgánico, mandarina y fresas, representaron de forma conjunta el 96% del volumen total.

De acuerdo a la gerenta de agroexportaciones de ADEX, Claudia Solano, la caída de éstos envíos fue por factores internos como problemas logísticos, paralizaciones y bloqueos de carreteras, entre otros.

“Existe una gran demanda de estas frutas en el mercado japonés, pero, la campaña 2022 - 2023 no fue buena para los mangos y paltas”, dijo.

Y, ¿qué fruta lideró las exportaciones? El ranking fue liderado por el mango, el cual representó el 38% de los envíos de frutas frescas y congeladas, al sumar más de US$ 4 millones y experimentar una contracción de -71% respecto al mismo periodo del 2022. Le siguen la palta (US$ 4 millones 362 mil), plátano orgánico (US$1 millón 408 mil), mandarina (US$ 517 mil) y fresa (US$ 505 mil).

Cabe resaltar, que las principales regiones que exportan frutas frescas y congeladas a Japón son La Libertad (paltas frescas y congeladas y mangos congelados), Lambayeque (paltas y mangos), Lima (paltas, fresas y mangos en trozos), Piura (mangos y banano orgánicos y paltas), e Ica (mandarinas).

Además, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y abril de este año, las principales empresas exportadoras fueron Westfalia Fruit Perú S.A.C., Sunshine Export S.A.C, Mebol S.A.C, Organia S.A.C, Avocado Packing Company S.A.C., Agroindustrias AIB S. A., entre otras.

