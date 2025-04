El gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes su intención de prohibir todos los colorantes artificiales de los alimentos en Estados Unidos de aquí a finales de 2026, una medida respaldada por expertos en salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense “suprime de facto todos los colorantes alimentarios derivados del petróleo en Estados Unidos”, anunció su nuevo jefe, Marty Makary , en rueda de prensa.

En total son ocho colorantes sintéticos, todos ellos derivados del petróleo y que se sospecha que tienen efectos nocivos para la salud. Serán prohibidos progresivamente hasta finales de 2026.

“Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han vivido cada vez más en una sopa tóxica de sustancias químicas artificiales”, declaró un poco antes y citó estudios que vinculan estos aditivos con la hiperactividad, la diabetes y el cáncer.

El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, prohibió otro colorante alimentario artificial conocido como rojo “Red 3” en América del Norte y E127 en Europa. Se sabe desde hace más de 30 años que este aditivo causa cáncer en los animales.

Entre los colorantes afectados ahora figuran el rojo “Red 40” (E129 en Europa), y los amarillos “Yellow 5” (E102) y el “Yellow 6” (E110), muy utilizados por la industria alimentaria, explicó a la AFP Peter Lurie, presidente de la asociación de protección del consumidor Center for Science in the Public Interest (CSPI).

Se usan en miles de productos alimentarios como dulces, cereales, salsas y bebidas.

“Ninguno de ellos tiene un valor nutricional”, explica Lurie. “En realidad, sólo sirven para engañar, para hacer que los alimentos parezcan más rojos, más azules, más afrutados o más atractivos de lo que realmente son”. Y esto con fines comerciales.