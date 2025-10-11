Las exportaciones de uvas son las que más crecieron de enero a agosto del 2025, en más del 40%. (Fuente: Andina)
Las exportaciones de uvas son las que más crecieron de enero a agosto del 2025, en más del 40%. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

En medio de la crisis que llevó a la vacancia presidencial en Perú, una noticia alentadora para la actividad económica vino desde el sector agroexportador, que reporta un crecimiento sostenido en los ocho primeros meses del 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportaciones romperían su racha de crecimiento continuo en julio: ¿qué productos cayeron más?
Envíos de palta de Perú ya habría superado los US$ 1,000 millones, pero enfrenta nuevos desafíos
Antepuerto del Callao: la “manzana de la discordia” entre concesionarias y transportistas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.