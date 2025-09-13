Pese a que Perú es el segundo exportador mundial de nuez de Brasil, todavía se encuentra rezagado en envíos de otros tipos de frutos secos. (Foto: iStock)
Pese a que Perú es el segundo exportador mundial de nuez de Brasil, todavía se encuentra rezagado en envíos de otros tipos de frutos secos. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Aunque Perú ha logrado convertirse en el segundo exportador mundial de nuez de Brasil, todavía se encuentra rezagado en los niveles de envíos de otros tipos de frutos secos pese a contar con las condiciones agroclimáticas para estos cultivos, según un reporte del portal Fresh Fruit.

TE PUEDE INTERESAR

Frutas peruanas al mundo: empresas y destinos claves en la exportación del primer semestre
Más exportación de arándanos, pero ¿menos rentabilidad? Así inició la campaña
Estas son las 4 regiones que impulsarán la agroexportación este 2025, según la CCL
Agroexportación peruana: los planes hasta el cierre del 2025 para continuar al alza

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.