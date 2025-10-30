El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) presentó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Raúl Pérez Reyes (Economía y Finanzas).

La acusación se refiere a la ampliación anticipada del contrato de concesión del puerto de Matarani por un plazo adicional de 30 años, sin concurso público ni justificación técnica.

La denuncia fue ingresada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y señala presuntas infracciones por aprovechamiento del cargo y colusión.

El contrato de concesión del puerto de Matarani se amplió por un plazo adicional de 30 años, sin concurso público ni justificación técnica, señala la demanda.

Ampliación del contrato antes de su vencimiento

Según el documento, la prórroga fue aprobada pese a que el contrato original vencía en 2029. La decisión habría sido adoptada por el Ejecutivo con participación directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entonces liderado por César Sandoval, y refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de Raúl Pérez Reyes.

El texto denuncia que se otorgaron facultades plenas de explotación del puerto a un solo operador privado por tres décadas adicionales, sin un análisis económico actualizado ni condiciones adecuadas para garantizar transparencia. Esto, a juicio del parlamentario, configura una afectación directa al interés público.

Martínez también calificó la renovación como “ilícita, ilegítima e indebida”, al haberse ejecutado sin justificación razonable y en ausencia de un procedimiento competitivo.