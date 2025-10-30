El contrato de concesión del puerto de Matarani se amplió por un plazo adicional de 30 años, sin concurso público ni justificación técnica, señala la demanda. (Foto: Andina)
El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) presentó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Raúl Pérez Reyes (Economía y Finanzas).

sin concurso público ni justificación técnica.

La denuncia fue ingresada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y señala presuntas infracciones por aprovechamiento del cargo y colusión.

Ampliación del contrato antes de su vencimiento

La decisión habría sido adoptada por el Ejecutivo con participación directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entonces liderado por César Sandoval, y refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de Raúl Pérez Reyes.

El texto denuncia que se otorgaron facultades plenas de explotación del puerto a un solo operador privado por tres décadas adicionales, sin un análisis económico actualizado ni condiciones adecuadas para garantizar transparencia. Esto, a juicio del parlamentario, configura una afectación directa al interés público.

Martínez también calificó la renovación como “ilícita, ilegítima e indebida”, al haberse ejecutado sin justificación razonable y en ausencia de un procedimiento competitivo.

