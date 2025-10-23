El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, adelantó que su patrocinada “no se quedará quieta” tras la vacancia, y no descartó que aspire a un cargo político en las elecciones generales del 2026.

En diálogo con diversos medios, Portugal sostuvo que Boluarte Zegarra maneja volver a su rol como funcionaria en el Reniec, o apostar por la abogacía o docencia universitaria, así como a senadora o diputada en el congreso bicameral.

“El artículo 3 de la carta política permite el libre desarrollo de la persona. Si ella define determinarse en la política, así será (...) como diputada o senadora, no lo se. No he llegado a ese nivel de información con ella, o en la docencia (...) litigio, no lo sabemos” , mencionó a Exitosa.

Mientras que a RPP, dijo que “quieta no va a estar”, y ya queda a criterio de la exmandataria “definir sus alternativas”.

Asimismo, no desestimó que Boluarte Zegarra sea candidata de Ciudadanos por el Perú —partido de su hermano, Nicanor Boluarte—.

“Es una alternativa (que postule en el partido de su hermano Nicanor) u otra, no puedo afirmar eso porque sobre esos detalles no hemos conversado o sobre su retorno al Reniec”, acotó.

La expresidenta Dina Boluarte junto a su abogado Juan Carlos Portugal. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Insiste en que Dina Boluarte no se fugará

Tras rechazarse el segundo requerimiento de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, Portugal soslayó que no hay pedido de asilo (político) aprobado, ni gestión particular “para una posible fuga”, ni pruebas razonables para “vincular a mi cliente con los hechos investigados”.

“Lo reafirmo: ella no se fugará, ella no abandonará el país”, escribió en X.