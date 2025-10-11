Dina Boluarte deberá acudir a la Fiscalía los días 27 y 28 de octubre para tres careos presenciales en el caso Dinámicos del Centro. Foto: Presidencia.
Dina Boluarte deberá acudir a la Fiscalía los días 27 y 28 de octubre para tres careos presenciales en el caso Dinámicos del Centro. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Fiscalía de la Nación dispuso la realización de un careo entre la y el también investigado Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, en el , que investiga presuntos delitos de lavado de activos agravado y otros en perjuicio del Estado.

Según la Disposición Fiscal N° 26, emitida el 9 de octubre de 2025, la medida forma parte de la carpeta fiscal N° 506015703-0-02-2023, donde se precisa la imputación contra Boluarte por su presunta participación en hechos relacionados con el manejo y control de cuentas mancomunadas en el Banco de Crédito del Perú (BCP).

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte reaparece tras vacancia y niega que vaya a fugarse del país

El documento establece tres diligencias de careo entre ambos investigados. La primera se realizará el lunes 27 de octubre a las 11:00 a.m., y las dos siguientes el martes 28 de octubre a las 9:30 a.m. y 11:00 a.m., todas de manera presencial en las instalaciones del despacho fiscal.

Estas diligencias se centran en esclarecer tres hechos comunes: el control de las cuentas mancomunadas del BCP N°19300981787002 y N°19300981781196; las transferencias de dinero efectuadas desde dichas cuentas; y el conocimiento del destinatario de esos fondos.

LEA TAMBIÉN: El Perú extorsionado que deja Boluarte: cifras y costos del crimen en niveles máximos

El Ministerio Público ha dispuesto que, en caso de inasistencia, tanto Boluarte como Grajeda podrán ser conducidos compulsivamente, conforme al artículo 66 del Código Procesal Penal.

Con esta decisión, la Fiscalía busca contrastar las versiones de los investigados y avanzar en la etapa preliminar de una de las investigaciones más complejas que enfrenta la .

TE PUEDE INTERESAR

Gremios inmobiliarios exigen a José Jerí un gabinete ministerial técnico y experimentado
Dina Boluarte no acudirá a audiencia del miércoles 15 de octubre en el Poder Judicial
Dina Boluarte reaparece tras vacancia y niega que vaya a fugarse del país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.