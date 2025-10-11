La Fiscalía de la Nación dispuso la realización de un careo entre la expresidenta Dina Boluarte y el también investigado Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, en el marco del caso “Los Dinámicos del Centro”, que investiga presuntos delitos de lavado de activos agravado y otros en perjuicio del Estado.

Según la Disposición Fiscal N° 26, emitida el 9 de octubre de 2025, la medida forma parte de la carpeta fiscal N° 506015703-0-02-2023, donde se precisa la imputación contra Boluarte por su presunta participación en hechos relacionados con el manejo y control de cuentas mancomunadas en el Banco de Crédito del Perú (BCP).

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte reaparece tras vacancia y niega que vaya a fugarse del país

El documento establece tres diligencias de careo entre ambos investigados. La primera se realizará el lunes 27 de octubre a las 11:00 a.m., y las dos siguientes el martes 28 de octubre a las 9:30 a.m. y 11:00 a.m. , todas de manera presencial en las instalaciones del despacho fiscal.

Estas diligencias se centran en esclarecer tres hechos comunes: el control de las cuentas mancomunadas del BCP N°19300981787002 y N°19300981781196; las transferencias de dinero efectuadas desde dichas cuentas; y el conocimiento del destinatario de esos fondos.

El Ministerio Público ha dispuesto que, en caso de inasistencia, tanto Boluarte como Grajeda podrán ser conducidos compulsivamente, conforme al artículo 66 del Código Procesal Penal.

Con esta decisión, la Fiscalía busca contrastar las versiones de los investigados y avanzar en la etapa preliminar de una de las investigaciones más complejas que enfrenta la exmandataria tras su vacancia presidencial.