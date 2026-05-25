El Reniec recuerda que el DNI es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el Perú. (Foto: El Peruano)
El Reniec recuerda que el DNI es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el Perú. (Foto: El Peruano)
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Redacción Gestión
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A dos semanas de la segunda vuelta electoral de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa que existen 787,400 documentos nacionales de identidad (DNI) pendientes de recojo en todo el país.

Del total de DNI de adultos listos para entrega, 282,663 pertenecen a hombres y 256,028 a mujeres. Asimismo, el reporte nacional también registra 248,709 DNI de menores de edad pendientes de recojo en diferentes oficinas y agencias del Reniec.

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DNI pendientes podrían impedir participación electoral

El Reniec recuerda que el DNI es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el Perú. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos que realizaron trámites de renovación, duplicado o actualización de datos a acercarse oportunamente a recoger su documento antes de la jornada electoral.

Del total nacional de documentos pendientes de entrega, el Reniec reporta las siguientes cifras:

  • Lima: 227,142 DNI pendientes de recojo, de los cuales 155 321 corresponden a mayores de edad y 71,821 a menores. Asimismo, 115,425 pertenecen a hombres adultos y 111,717 a mujeres adultas.
  • La Libertad: 50,845 DNI pendientes de recojo, de los cuales 34 804 corresponden a mayores de edad y 16,041 a menores. Asimismo, 26,336 pertenecen a hombres adultos y 24,509 a mujeres adultas.
  • Loreto: 46,747 DNI pendientes de recojo, de los cuales 27,902 corresponden a mayores de edad y 18,845 a menores. Asimismo, 24,740 pertenecen a hombres adultos y 22,007 a mujeres adultas.
  • Piura: 45,987 DNI pendientes de recojo, de los cuales 30,585 corresponden a mayores de edad y 15,402 a menores. Asimismo, 23,396 pertenecen a hombres adultos y 22,591 a mujeres adultas.
  • Áncash: 36,360 DNI pendientes de recojo, de los cuales 25,612 corresponden a mayores de edad y 10,748 a menores. Asimismo, 18,754 pertenecen a hombres adultos y 17,606 a mujeres adultas.
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Entrega de DNI. (Foto: GEC)
Entrega de DNI. (Foto: GEC)

Se recomienda recoger el DNI con anticipación

Además, recordó que el trámite de entrega es personal y requiere la verificación correspondiente del titular.

El Reniec reitera que mantener actualizado y vigente el DNI permite no solo participar en las elecciones, sino también acceder a diversos servicios públicos y privados. Finalmente, invocó a la ciudadanía a revisar el estado de su trámite mediante sus canales oficiales y acercarse cuanto antes a recoger su documento.

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Revisa si el DNI se encuentra listo para el recojo

Los ciudadanos pueden verificar si su DNI se encuentra listo para el recojo en este . Ellos deben elegir entre la opción ‘Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”. Después, colocar su número de documento o solicitud y dar clic en consultar.

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano que realizó el trámite, la fecha en que lo hizo y oficina donde lo efectuó o seleccionó vía web. Además, indicará el porcentaje de avance del trámite. Si aparece al 100% significa que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.

Atención en Reniec. (Foto: GEC)
Atención en Reniec. (Foto: GEC)

Más de 450 agencias disponibles para entrega

Reniec informa cuáles son las agencias habilitadas en diferentes partes del país para el recojo de DNI y expone sus horarios de atención regular para abril de 2026 a través de este . En las oficinas registrales de Reniec atienden en un turno de 08:45 a.m. a 16:45 p.m., en las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) de 08:45 a.m. a 16:30 p.m. y en los centros Mac en horarios diferenciados.

La institución recomienda a los ciudadanos que antes de acudir a las oficinas verifiquen previamente los horarios de atención y el estado de su trámite antes de acudir a una oficina. También sugiere organizar con anticipación los trámites vinculados al DNI.

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