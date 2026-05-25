A dos semanas de la segunda vuelta electoral de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa que existen 787,400 documentos nacionales de identidad (DNI) pendientes de recojo en todo el país. De esta cifra, 538,691 corresponden a ciudadanos mayores de edad, quienes se encuentran habilitados para participar en los comicios del próximo 7 de junio.

Del total de DNI de adultos listos para entrega, 282,663 pertenecen a hombres y 256,028 a mujeres. Asimismo, el reporte nacional también registra 248,709 DNI de menores de edad pendientes de recojo en diferentes oficinas y agencias del Reniec.

DNI pendientes podrían impedir participación electoral

El Reniec recuerda que el DNI es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el Perú. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos que realizaron trámites de renovación, duplicado o actualización de datos a acercarse oportunamente a recoger su documento antes de la jornada electoral.

A nivel regional, Lima concentra la mayor cantidad de DNI pendientes de recojo, seguida por Piura, La Libertad, Arequipa y Cusco. Del total nacional de documentos pendientes de entrega, el Reniec reporta las siguientes cifras:

Lima: 227,142 DNI pendientes de recojo, de los cuales 155 321 corresponden a mayores de edad y 71,821 a menores. Asimismo, 115,425 pertenecen a hombres adultos y 111,717 a mujeres adultas.

227,142 DNI pendientes de recojo, de los cuales 155 321 corresponden a mayores de edad y 71,821 a menores. Asimismo, 115,425 pertenecen a hombres adultos y 111,717 a mujeres adultas. La Libertad: 50,845 DNI pendientes de recojo, de los cuales 34 804 corresponden a mayores de edad y 16,041 a menores. Asimismo, 26,336 pertenecen a hombres adultos y 24,509 a mujeres adultas.

50,845 DNI pendientes de recojo, de los cuales 34 804 corresponden a mayores de edad y 16,041 a menores. Asimismo, 26,336 pertenecen a hombres adultos y 24,509 a mujeres adultas. Loreto: 46,747 DNI pendientes de recojo, de los cuales 27,902 corresponden a mayores de edad y 18,845 a menores. Asimismo, 24,740 pertenecen a hombres adultos y 22,007 a mujeres adultas.

46,747 DNI pendientes de recojo, de los cuales 27,902 corresponden a mayores de edad y 18,845 a menores. Asimismo, 24,740 pertenecen a hombres adultos y 22,007 a mujeres adultas. Piura: 45,987 DNI pendientes de recojo, de los cuales 30,585 corresponden a mayores de edad y 15,402 a menores. Asimismo, 23,396 pertenecen a hombres adultos y 22,591 a mujeres adultas.

45,987 DNI pendientes de recojo, de los cuales 30,585 corresponden a mayores de edad y 15,402 a menores. Asimismo, 23,396 pertenecen a hombres adultos y 22,591 a mujeres adultas. Áncash: 36,360 DNI pendientes de recojo, de los cuales 25,612 corresponden a mayores de edad y 10,748 a menores. Asimismo, 18,754 pertenecen a hombres adultos y 17,606 a mujeres adultas.

Entrega de DNI. (Foto: GEC)

Se recomienda recoger el DNI con anticipación

El organismo registral recomendó no esperar los últimos días previos a la segunda vuelta para acudir a recoger el DNI, debido al incremento de usuarios que suele registrarse cerca de la fecha electoral. Además, recordó que el trámite de entrega es personal y requiere la verificación correspondiente del titular.

El Reniec reitera que mantener actualizado y vigente el DNI permite no solo participar en las elecciones, sino también acceder a diversos servicios públicos y privados. Finalmente, invocó a la ciudadanía a revisar el estado de su trámite mediante sus canales oficiales y acercarse cuanto antes a recoger su documento.

Revisa si el DNI se encuentra listo para el recojo

Los ciudadanos pueden verificar si su DNI se encuentra listo para el recojo en este enlace. Ellos deben elegir entre la opción ‘Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”. Después, colocar su número de documento o solicitud y dar clic en consultar.

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano que realizó el trámite, la fecha en que lo hizo y oficina donde lo efectuó o seleccionó vía web. Además, indicará el porcentaje de avance del trámite. Si aparece al 100% significa que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.

Atención en Reniec. (Foto: GEC)

Más de 450 agencias disponibles para entrega

Reniec informa cuáles son las agencias habilitadas en diferentes partes del país para el recojo de DNI y expone sus horarios de atención regular para abril de 2026 a través de este enlace. En las oficinas registrales de Reniec atienden en un turno de 08:45 a.m. a 16:45 p.m., en las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) de 08:45 a.m. a 16:30 p.m. y en los centros Mac en horarios diferenciados.

La institución recomienda a los ciudadanos que antes de acudir a las oficinas verifiquen previamente los horarios de atención y el estado de su trámite AQUÍ antes de acudir a una oficina. También sugiere organizar con anticipación los trámites vinculados al DNI.