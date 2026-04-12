Ante la extensión del horario de votación dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estados Civil (Reniec) anunció la ampliación la hora de funcionamiento de sus oficinas hasta las 6:00 p.m. de hoy para que los ciudadanos recojan su DNI.

“Hoy, domingo 12 de abril, ampliamos el horario hasta las 6 p. m. Nuestras oficinas atienden de forma ininterrumpida desde las 6 a. m. y continuarán entregando DNI hasta esa hora en más de 200 oficinas a nivel nacional”, informó Reniec esta tarde en un mensaje publicado en redes sociales.

El anuncio del Reniec se produce luego de que el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó la ampliación del horario de votación para las elecciones generales 2026 hasta las 06:00 p.m. a nivel nacional, medida que fue dispuesta luego de que problemas logísticos impidieran la instalación oportunidad de mesas de sufragio.

Burneo Bermejo informó que el pleno del JNE llegó a este acuerdo luego de recibir a solicitud de la ONPE, ante la contingencia. “Se ha acordado, ante el pedido de la ONPE, ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2 de la tarde a nivel nacional, y ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde a nivel nacional”, señaló el titular del JNE.