La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que expresa un rechazo enérgico ante las graves deficiencias logísticas y tecnológicas que han afectado la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

La falta de material electoral en diversos centros de votación, así como las incidencias en los sistemas digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y los miles de ciudadanos que no han podido ejercer su derecho al voto en el horario establecido son hechos que no admiten justificación.

Exigen investigación

“Ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable”, sentenció el gremio empresarial.

La CCL exigió que se establezcan responsabilidades claras, una investigación transparente y que ningún ciudadano quede sin sufragar por una falla que el Estado tenía la obligación de prever y evitar.

“La voluntad popular no se negocia ni se administra con improvisación”, puntualizó la CCL.

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