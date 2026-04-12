Miembros de la Fiscalía ingresaron a las oficina de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). La intervención obedece al retraso de instalación de mesas en distintos puntos de Lima.

La institución informó que estas acciones están a cargo de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro.

“La fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabeza la diligencia, a fin de evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, precisó el Ministerio Público a través de su cuenta de X.

Además, el citado despacho fiscal ha exhortado a las autoridades de la ONPE “al debido cumplimiento de sus funciones”, tras haber constatado demoras en la llegada del material electoral para la instalación de las mesas de sufragio en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Fiscales levantan actas por incidencias

Asimismo, la institución informó que los fiscales que se encuentran desplegados en diferentes centros de votación se encuentran atendiendo las incidencias por el retraso de instalación en mesas de sufragio, en ejercicio de sus funciones constitucionales.

“En ese marco, los representantes del Ministerio Público vienen levantando las actas correspondientes para dejar constancia de las incidencias registradas, con el objetivo de contribuir a la transparencia del proceso electoral y prevenir posibles vulneraciones al derecho fundamental del voto ciudadano", precisaron.

JNE amplía horario de instalación de mesas

Horas antes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la jornada electoral de este domingo se extenderá hasta las 6 p. m. en todo el país, debido a retrasos en la llegada del material electoral en varios distritos de Lima.

Asimismo, señaló que también se ampliaba hasta las 2 p.m. el plazo para la instalación y apertura de las mesas de votación tras este escenario. Cabe recordar que según la Ley Orgánica de Elecciones, las mesas pueden instalarse hasta el mediodía y si no se instalan antes de esa hora, ya no se podrá hacerlo.

El funcionario precisó que esta decisión fue adoptada por el pleno del JNE a pedido de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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“(Se dispuso) a los jurados electorales especiales apliquen lo señalado en la parte final del literal A del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, referido a que no se tendrá en consideración para no declarar la nulidad de las mesas de sufragio causales de justificación o hechos que hayan impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio sobre la base de las ampliaciones antes referidas”, señaló Burneo.

El presidente del JNE subrayó la importancia del rol de los miembros de mesa, a quienes exhortó a continuar apoyando el proceso.

En tanto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que los problemas se originaron por fallas de una empresa contratista encargada del despliegue del material electoral, lo que ha generado que aún exista material pendiente de ser trasladado a algunos locales de votación.

“Pedimos, desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, acotó Corvetto.