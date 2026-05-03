Gasoducto de Camisea: hasta ahora no se sabe cómo se evitará que quede totalmente paralizado si vuelve a sufrir un evento como el de marzo del 2026. Foto: TGP
Gasoducto de Camisea: hasta ahora no se sabe cómo se evitará que quede totalmente paralizado si vuelve a sufrir un evento como el de marzo del 2026. Foto: TGP
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Elías García Olano
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La rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) que transporta el gas de Camisea -cuyas causas hasta ahora no se han determinado a casi dos meses de ocurrido- puso en debate un aspecto vital para la seguridad energética de Perú: cómo evitar que se vuelva a paralizar.

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