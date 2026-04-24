Para conocer los avances de las investigaciones de las causas del incidente, Gestión conversó con el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin-, Aurelio Ochoa, y la propia Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria de la operación del más conocido como Gasoducto de Camisea.

Como se recuerda, el 1 de marzo del 2026 se produjo la rotura y consiguiente deflagración en el sistema de transporte de TGP, tanto en su ducto de gas natural, como el de líquidos de gas, en el kilómetro 43 del mismo (KP43), situado en el distrito de Megantoni, en la selva cusqueña.

Desde entonces, transcurrieron hasta 14 días hasta que TGP lograra sofocar la deflagración y volver a poner en servicio el transporte de gas y líquidos de gas, lo que dejó sin esos productos, tanto a la generación eléctrica, como a las industrias y consumidores de GNV, paralizando además la producción de GLP.

Crisis en el gasoducto mantuvo paralizada actividades productivas durante la primera quincena de marzo Foto: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

¿Y los análisis a las pruebas?

Al ser consultado sobre los avances en esa investigación, Ochoa refirió a este diario que la investigación a cargo de ese ente supervisor está bastante avanzada y en pleno desarrollo, recordando que su personal estuvo analizando in situ las causas, a poco de ocurrido el mismo.

Sin embargo, reconoció que esa investigación no incluye todavía (como tenían previsto) el análisis de laboratorio de las muestras metálicas que tomaron del tramo del sistema de ductos que sufrió la deflagración, porque esas muestras -afirmó- las tiene retenidas el Ministerio Público.

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Según supo Gestión, Osinergmin esperaba derivar una parte de las referidas muestras a laboratorios de primera línea en Houston, Estados Unidos, para su correspondiente análisis, otra parte al laboratorio de ese organismo supervisor, mientras otra muestra iría bajo análisis de la propia TGP.

¿La empresa incumplió el contrato?

“Tenemos que supeditarnos a lo que diga la Fiscalía, ¿cuándo lo va a hacer (remitir las muestras para su investigación por Osinergmin) no lo puedo decir”, aseveró Ochoa a este diario.

“Nosotros continuamos (en la otra parte de la investigación) en lo que corresponde a lo que es incumplimientos contractuales o respecto (al cumplimiento) de procedimientos reglamentarios”, anotó.

Aurelo Ochoa, presidente interino de Osinergmin, expica a Gestión avances en la investigación por la rotura del gasoducto de Camisea

Sin embargo, evitó señalar si TGP, a raíz del incidente, incumplió su contrato para la operación del gasoducto, pues eso, dijo, sería adelantar opinión.

Confirmó además que ya se ha cerrado el plazo para que la empresa presente solicitud de declaratoria de fuerza mayor del ducto por lo ocurrido en marzo, tanto ante Osinergmin como ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

No fue el primer fallo en el sistema

Pero, adicionalmente, Ochoa afirmó que no es la primera vez que el sistema de ductos de TGP sufre incidentes, sino que, desde que comenzó a operar –en agosto del 2004- ha sufrido hasta trece ocurrencias, registradas en la parte del sistema correspondiente al ducto de líquidos de gas natural.

Incluso mencionó que varias de esas ocurrencias fueron sancionadas por Osinergmin, pero que, en algunos casos, la empresa llevó a juicio las multas que le aplicó el regulador, si bien en otras sí cumplió con su pago.

Vale recordar que el 5 de marzo, a poco de ocurrida la deflagración, Enrique Martínez, gerente senior de Nuevos Negocios Institucionales de TGP, declaró a El Comercio que lo ocurrido se trataba del “incidente más grave y el único de esa naturaleza que hemos sufrido en más de 20 años de operación”.

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La respuesta de TGP

Ahora, consultado por las declaraciones que hizo el presidente interino de Osinergmin sobre que no es el primer incidente en ese sistema, el gerente senior de Nuevos Negocios Institucionales de la compañía, en diálogo con Gestión, hizo algunas precisiones al tema.

Según Enrique Martínez, habría habido una confusión derivada del hecho de que TGP opera dos sistemas de ductos, uno de gas y el otro de líquidos de gas (poliducto), y aclaro que sus declaraciones anteriores sobre que es el incidente más grave que han sufrido, estuvieron referidas (sólo) al sistema que transporta gas natural.

“Este incidente de marzo ha sido el primero en más de 21 años de operación (en el ducto de gas), los 13 incidentes a los que hace referencia Osinergmin, que están claramente documentados, son afectaciones al ducto de líquidos”, subrayó.

Por qué hubo incidentes en poliducto

Sobre esto último, indicó que las incidencias en el ducto de líquidos la mayoría se han debido a eventos geológicos, como deslizamientos, erosión acelerada por el agua, movimiento de grandes volúmenes de suelo, asociados a condiciones climáticas extremas, como lluvias intensas y el fenómeno El Niño.

Refirió que, ante lo accidentado de la geografía que recorre el sistema de transportes de gas y líquidos de gas a su cargo, la empresa realiza más de 1,500 acciones de mantenimiento preventivo al año, en las que vienen invirtiendo más de US$2,500 millones, para asegurar la integridad del sistema.

¿Y la investigación de la empresa?

Con respecto a las investigaciones que está realizando la empresa sobre las causas de la deflagración en su sistema de transporte ocurrida en marzo, Martínez respondió que el análisis y determinación de la causa raíz del incidente todavía está en proceso, y que el mismo es complejo, asociado al lugar donde ocurrió el mismo, así como su duración.

Es complejo, detalló, porque se realiza en forma conjunta e involucra a la empresa, como a Osinergmin y a la Fiscalía, si bien como concesionarios son responsables de realizar las indagaciones, encontrar las causas y tomar las medidas correctivas que sean pertinentes.

Sin embargo, Martínez refirió que -por su parte- tampoco tienen una fecha prevista para concluir esas investigaciones, y que además es un tema que se maneja de forma confidencial.

“Hay tres partes que intervienen acá, y cada parte contribuye (de forma) diferente, o tiene opiniones que no necesariamente están alineadas respecto a cómo se lleva el proceso, por eso, no me atrevo a dar una fecha estimada”, puntualizó.