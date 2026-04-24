TGP señala que ha invertido más de US$2,500 millones en el mantenimiento del gasoducto que opera esa empresa
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Elías García Olano
mailElías García Olano

Han pasado casi dos meses desde que ocurrió la deflagración y rotura de un tramo del sistema de transporte de gas y líquidos de gas de Camisea en la selva del Cusco, y que durante quince días dejó casi paralizado al país.

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