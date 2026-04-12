La falta de suministro de gas natural no tuvo un efecto en la producción de todas las empresas, aunque sí mostró impactos más marcados en sectores como la manufactura. (Imagen: Andina)
La falta de suministro de gas natural no tuvo un efecto en la producción de todas las empresas, aunque sí mostró impactos más marcados en sectores como la manufactura. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La crisis del gas natural de marzo impactó negativamente sobre distintas actividades en Perú. Pero, para saber realmente quiénes fueron “golpeados” tras la rotura del ducto del gas de Camisea, vale la pena revisar una reciente encuesta del Banco Central de Reserva (BCRP).

La encuesta del banco utilizó una escala del 0 al 5 para medir la intensidad del efecto, donde 0 representa “ningún impacto negativo” y 5 corresponde a un “impacto negativo significativo”.

Si bien el 34% de las empresas consultadas (se excluyó a servicios y comercio) indicó que la interrupción del suministro no tuvo ningún impacto negativo en sus niveles de producción, el resto, es decir, el 66% fue afectado en alguna medida.

Es más, los resultados muestran que 2 de cada 10 de las empresas consultadas tuvo un impacto negativo significativo en su producción.

LEA TAMBIÉN: Superada la rotura del ducto de TGP, ¿Perú está preparado para nuevas crisis energéticas?

El BCRP h ace especial zoom a las . Un 27% de las empresas industriales consultadas por la entidad monetaria señaló que no experimentó un impacto negativo, mientras que el resto se vio afectada.

En detalle, un cuarto de las industriales (25%) aseguró haber sufrido un impacto negativo significativo.

Un sondeo del BCRP indica que la interrupción del gas tuvo un impacto limitado en la producción general, pero golpeó principalmente a la manufactura. (Imagen: BCRP)
Un sondeo del BCRP indica que la interrupción del gas tuvo un impacto limitado en la producción general, pero golpeó principalmente a la manufactura. (Imagen: BCRP)

Vale recordar que el corte de suministro en las primeras semanas de marzo impactó negativamente a empresas, así como al transporte. Además, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios se dispararon -en parte- por esta crisis: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana subió 3.80% en los últimos 12 meses, a marzo.

TE PUEDE INTERESAR

Economía mantiene impulso pese a choque energético, ¿mantendrá esa “viada”?
La economía que heredará el próximo presidente del Perú: inversión, empresas y más
Pese a 4 golpes sobre la economía, el BCRP ajusta su proyección al alza: ¿qué dijo Velarde?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.