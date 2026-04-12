La crisis del gas natural de marzo impactó negativamente sobre distintas actividades en Perú. Pero, para saber realmente quiénes fueron “golpeados” tras la rotura del ducto del gas de Camisea, vale la pena revisar una reciente encuesta del Banco Central de Reserva (BCRP).

La encuesta del banco utilizó una escala del 0 al 5 para medir la intensidad del efecto, donde 0 representa “ningún impacto negativo” y 5 corresponde a un “impacto negativo significativo”.

Si bien el 34% de las empresas consultadas (se excluyó a servicios y comercio) indicó que la interrupción del suministro no tuvo ningún impacto negativo en sus niveles de producción, el resto, es decir, el 66% fue afectado en alguna medida.

Es más, los resultados muestran que 2 de cada 10 de las empresas consultadas tuvo un impacto negativo significativo en su producción.

El BCRP h ace especial zoom a las empresas manufactureras. Un 27% de las empresas industriales consultadas por la entidad monetaria señaló que no experimentó un impacto negativo, mientras que el resto se vio afectada.

En detalle, un cuarto de las industriales (25%) aseguró haber sufrido un impacto negativo significativo.

Un sondeo del BCRP indica que la interrupción del gas tuvo un impacto limitado en la producción general, pero golpeó principalmente a la manufactura. (Imagen: BCRP)

Vale recordar que el corte de suministro en las primeras semanas de marzo impactó negativamente a empresas, así como al transporte. Además, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios se dispararon -en parte- por esta crisis: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana subió 3.80% en los últimos 12 meses, a marzo.

Este resultado -que es el mayor desde noviembre del 2023- superó el rango meta del BCRP, fijado entre 1% y 3%, por primera vez en dos años.