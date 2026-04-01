Los precios se dispararon en marzo. Tal y como se advertía en las últimas semanas, la inflación anual, medida con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, se acercó al 4% el mes pasado, como consecuencia de la crisis del gas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios subieron 3.80% en abril 2025 - marzo 2026. Este resultado -que es el mayor desde noviembre del 2023- supera el rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fijado entre 1% y 3%, por primera vez en dos años.

Al cierre de marzo la inflación anual aumentó a 3.80%, por encima de los niveles observados en 2025. (Imagen: INEI)

¿Qué explica el alza de precios en Lima Metropolitana?

El principal factor detrás del repunte de la inflación anual fue el fuerte incremento en el rubro Transporte, que se disparó 11.47% en Lima Metropolitana .

Este resultado estuvo vinculado a la interrupción del suministro de gas natural tras la rotura del gasoducto de Camisea, lo que generó desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP).

Pero el combustible no fue el único factor. El avance de los precios también se observó en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 5.41% ante el encarecimiento de productos agrícolas debido a factores climáticos como heladas y lluvias, que afectaron la producción en la sierra central.

El principal factor detrás del repunte de la inflación anual fue el fuerte incremento en el rubro Transporte, que se disparó 11.47% en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

Con esto, educación, que suele ser una división de consumo que se acelera en marzo por el inicio de clases quedó relegada en su impacto sobre los precios. En marzo aumentó 3.37% en Lima Metropolitana, sobre todo por la enseñanza secundaria (5%).

Restaurantes y hoteles también presionó al alza. Los precios en esta división aumentaron en 3.15% en abril 2025 - marzo 2026. En particular, el mes pasado, el servicio de comida en restaurantes y locales similares aumentó 3.39%.

Los precios en un solo mes

La data solo de marzo también es reveladora: la inflación mensual aumentó 2.38%. Esto explicado, por supuesto, por la crisis del gas. Desde marzo de 1994 (2.32%), hace más de tres décadas, no se veía un resultado que superara el 2% en un solo mes.

En concreto, en un solo mes, el transporte presentó la mayor alza (9.06%) como consecuencia de la interrupción del suministro de gas natural por rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo cual originó un desabastecimiento de GNV y del gas licuado de petróleo vehicular, “obligando al sector de transporte migrar a otros tipos de combustibles con mayor precio”, recuerda el INEI.

A esto se suma que el precio internacional del petróleo se ha incrementado debido al conflicto en el medio oriente, lo cual ha influenciado en los mayores precios de los combustibles para vehículos, como:

Gas licuado de petróleo vehicular: 75.5%

Petróleo diésel: 33.0%

Gasohol: 32.5%

Gas natural vehicular: 0.4%

También hubo un impacto directo en los precios del transporte de pasajeros por carretera, destacando pasaje en moto taxi (13.5%), pasaje en combi (12.7%), pasaje en ómnibus y microbús (11.8%), pasaje en taxi (7.3%), pasaje en auto colectivo (7.0%); y movilidad a centros de estudios (5.4%) por inicio de la temporada escolar.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas también se aceleraron: creció 3.24%. Esto se explicó por los mayores precios en hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (por factores climáticos como heladas y lluvias que han afectado la producción en las zonas de la sierra central).

Para tener una visión más detallada, vale la pena revisar los cinco productos que más incidieron en el resultado mensual de la inflación. Tras lo explicado, era de esperarse que estos estén vinculados al transporte. En concreto, la mayor incidencia fue de: