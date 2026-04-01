El 2025 marcó un punto de aceleración para La P’tite France, que alcanzó una facturación de entre S/4.5 millones y S/5 millones, impulsada por ajustes estratégicos en su red de locales. “Siempre hemos tenido un crecimiento de 10% a 20% anual, pero ese año fue superior”, señaló su fundador, Simón Vacher. Entre los hitos destacó la recompra de la franquicia de El Polo y la decisión de retomar el control de otros puntos, lo que generó un “salto importante” en los ingresos.

Hasta el 2025, la marca operaba con tres locales —Surquillo, San Isidro (franquicia) y El Polo— en un esquema que empezó a migrar hacia una operación directa. El crecimiento se apoyó en el desempeño de las tiendas y en el canal B2B, que ya representa el 50% del negocio con unos 40 clientes en Lima, entre ellos Marina Club, Puku Puku y The Coffee. “Son pequeños esfuerzos constantes en ambos frentes los que nos permiten mantener este crecimiento sostenible”, explicó Vacher.

San Isidro será clave en la estrategia con un “flagship” que integra gastronomía, arte y diseño en un solo espacio. (Foto: La P'tite France)

La P´tite France en 2026 apuesta por nuevos formatos

La P’tite France apuesta por nuevos formatos en el 2026, dos de los cuales ya han sido implementados. El primero es un módulo en la playa de Asia, ubicado frente a Palabritas, de unos 40 m² con terraza tipo “beach club”, inaugurado tras la campaña navideña de 2025. Este formato demandó una inversión cercana a US$ 50,000 y la firma proyecta replicarlo con un segundo módulo en otra playa, cuya implementación se prepararía durante el invierno para operar en el verano de 2027.

El segundo corresponde a un espacio en Miraflores, inaugurado hace algunas semanas dentro de un hotel en la calle Alcanfores, bajo formato food court, es decir, un espacio compartido que reúne distintas propuestas gastronómicas en un mismo lugar. Se trata de un módulo de aproximadamente 3 por 2 metros, donde ofrece café, panes y postres. “Estoy probando conceptos nuevos”, indicó el ejecutivo sobre este formato de menor escala y rápida implementación.

En paralelo, la compañía alista la reapertura de su sede en San Isidro, que está siendo remodelada para convertirse en el “flagship” de la marca, entre finales de marzo e inicios de abril de 2026. Ubicado en Casa Atenas, este espacio ha sido rediseñado para concentrar una propuesta integral en tres niveles: cafetería en el primer piso, tienda en el segundo y atelier creativo en el tercero, además de incorporar una florería y una galería de arte. La inversión bordea entre US$150,000 y US$200,000.

La marca trabaja en renovar su carta con foco en café propio, chocolate y productos sin azúcar. (Foto: La P'tite France)

Expansión en Lima top con más locales

De cara al 2026, La P’tite France proyecta un crecimiento de entre 30% y 40%, con una facturación que bordearía los 7 millones de soles, impulsada por la apertura de nuevos locales y formatos. “Es probable que superemos esa cifra”, señaló Simón Vacher. El foco de expansión estará en Lima, donde la firma busca consolidarse con más puntos de venta y fortalecer su presencia en distritos de alto consumo.

En esa línea, la compañía evalúa abrir nuevos locales en zonas de Lima Top, así como explorar ubicaciones estratégicas como el Centro de Lima —donde el ejecutivo ve potencial en casonas con valor arquitectónico— y centros comerciales como el Jockey Plaza. En el mediano plazo, la capacidad de su planta permitiría sumar entre cuatro y cinco locales adicionales en los próximos dos a tres años.

El negocio evoluciona hacia un modelo híbrido que combina tiendas, formatos pequeños y distribución en retail. (Foto: La P'tite France)

Entrada al canal moderno: presencia en Wong

En paralelo a su expansión en locales propios, La P’tite France inició en 2026 su ingreso al canal moderno con un piloto en tres tiendas de Wong —Benavides, 2 de Mayo y Óvalo Gutiérrez—, donde comercializa sus productos mediante un formato adaptado a supermercados. Se trata de espacios tipo módulo o punto de venta dentro de tienda, desde los cuales ofrece una selección de panes y pastelería con abastecimiento frecuente. “Estamos en piloto en tres locales de Wong”, indicó Simón Vacher, al detallar el avance de esta estrategia.

La meta es escalar este modelo a toda la cadena. “El plan final es abrir en los 10 locales de Wong”, afirmó el ejecutivo. Esta apuesta se apoya en la capacidad de su planta, que le permite abastecer mayores volúmenes y sostener despachos constantes. Así combina el retail tradicional con nuevos canales de distribución.