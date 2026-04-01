La marca deja atrás el modelo de franquicias para apostar por una operación directa y mayor control del negocio. (Foto: La P'tite France)
La marca deja atrás el modelo de franquicias para apostar por una operación directa y mayor control del negocio. (Foto: La P'tite France)
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Sandra Reyes
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La cadena de panadería y pastelería La P’tite France ha puesto en marcha un plan de expansión enfocado en Lima, tras cerrar el 2025 con un crecimiento cercano al 25% frente al 2024, impulsado por la consolidación de sus operaciones y la recompra de franquicias, decisión que elevó sus ingresos. Para el 2026, la hoja de ruta se centra en nuevos formatos, más flexibles y de mayor alcance, como lo evidencian el desempeño de su módulo en la playa de Asia y su nueva propuesta en Miraflores. En esa línea, proyecta abrir un “flagship” en San Isidro y expandirse a nuevas ubicaciones dentro de Lima Top, mientras renueva su carta. ¿Cuál es la estrategia de la marca para seguir creciendo?

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