El Mundial 2026 llega en un momento de fuerte expansión para las apuestas online en Perú. Con un mercado donde la mayor parte del tráfico ya proviene desde celulares, las plataformas proyectan un fuerte salto de visitas durante la Copa del Mundo, incluso sin la selección peruana clasificada. ¿Qué tan grande podría ser el impacto del torneo sobre uno de los negocios digitales de mayor crecimiento en el país?

Perú llega al Mundial 2026 con uno de los mercados de apuestas online más mobile de América Latina. En ese contexto, Apuesta Legal proyecta que las visitas mensuales a plataformas podrían escalar desde un promedio actual de 84 millones hasta un pico de entre 185 millones y 210 millones durante julio de 2026.

La proyección apunta a un crecimiento de entre 120% y 150% frente a un mes regular, impulsado por la alta frecuencia de partidos, las apuestas en vivo y el comportamiento cada vez más digital del usuario peruano.

En ese sentido, junio concentraría entre 125 millones y 150 millones de visitas por la fase de grupos y los primeros cruces de eliminación directa, mientras que julio captaría el mayor pico comercial con semifinales y final.

Yape, Plin y otros pagos digitales ganan espacio dentro del negocio de apuestas online en Perú.

Huánuco desplaza a Lima en interés por apuestas online

Ahora bien, el interés por las apuestas ya no se concentra únicamente en Lima. Según un análisis de Google Trends para los últimos 90 días elaborado por Apuesta Legal, Huánuco lidera el índice de interés relativo de búsqueda por el término “apuestas” con 100 puntos, seguido por Cajamarca (97), Tumbes y Amazonas (79), San Martín (78) y Apurímac y Piura (71). Lima aparece recién en la posición 15 con 56 puntos, mientras que Callao ocupa el puesto 19 con 47 puntos.

La expansión física de operadores también acompaña esta tendencia. Apuesta Total tenía aproximadamente la mitad de sus locales en Lima durante 2022, mientras que el resto se distribuía principalmente en el norte del país. Posteriormente anunció la apertura de 120 nuevas tiendas con foco en ciudades del sur como Cusco y Arequipa.

No obstante, Apuesta Legal aclara que estos indicadores reflejan interés digital y expansión comercial, pero no permiten determinar qué regiones concentran el mayor volumen de apuestas o facturación real, debido a que no existe acceso público a esa información transaccional.

El interés por apostar durante el Mundial ya no depende de la clasificación de la selección peruana. Foto: Adidas

Actualmente, el 85% de los accesos a casas de apuestas en Perú proviene desde celulares, según un análisis de tráfico digital de Apuesta Legal correspondiente al primer trimestre de 2026.

Solo entre enero y marzo de este año, el mercado registró cerca de 253 millones de accesos, de los cuales aproximadamente 215 millones se originaron desde smartphones y alrededor de 38 millones desde computadoras de escritorio. Con ello, Perú se ubica entre los mercados más mobile de América Latina dentro del negocio de apuestas online.

Y es que en Chile, el celular concentra el 81% de los accesos, mientras que en Ecuador representa el 72%. Brasil continúa liderando la región con un 98.6% del tráfico proveniente desde dispositivos móviles.

Yape gana terreno frente al último Mundial

Métodos de pago como Yape, Plin, PagoEfectivo y PagoDirecto vienen ganando protagonismo dentro del ecosistema digital peruano. Según un análisis de Google Trends elaborado por Apuesta Legal para los últimos 12 meses, “Yape” registró un interés promedio de búsqueda de 68 puntos, muy por encima de “Plin” (14), “PagoEfectivo” (1) y “PagoDirecto” (0).

La evolución también se refleja frente al último Mundial. Entre mayo de 2022 y mayo de 2026, el tráfico estimado de Yape creció aproximadamente 140%, mientras que Plin avanzó 9.14% y PagoEfectivo retrocedió 15.21%, según estimaciones de Ahrefs citadas por Apuesta Legal.

Asimismo, estos indicadores sugieren un fortalecimiento de las billeteras digitales con mayor adopción dentro del ecosistema de pagos peruano.

Sin embargo, aclara que no cuenta con información interna de operadores que permita determinar qué porcentaje de depósitos o retiros en apuestas online se realiza mediante cada método de pago.

Mundial de fútbol mueve más búsquedas que la selección peruana

Por otro lado, el interés por apostar durante un Mundial ya no depende exclusivamente de la clasificación peruana. Durante Catar 2022 —sin Perú en el torneo— el término “apuestas” alcanzó el máximo de 100 puntos en Google Trends, el mayor nivel registrado en el país desde 2004, según el análisis de Apuesta Legal.

En ambos Mundiales analizados por el observatorio —Rusia 2018 y Catar 2022— el interés relativo por apostar creció alrededor de 2.6 veces frente a los niveles previos al torneo. Para Apuesta Legal, el atractivo global del Mundial, las apuestas en vivo y el seguimiento de selecciones favoritas y figuras internacionales explican gran parte de ese comportamiento.

La edición de 2026 contará además con 104 partidos distribuidos durante 39 días, ampliando significativamente las oportunidades de participación frente a otros torneos deportivos. Según Apuesta Legal, este formato favorecería una mayor frecuencia de interacción con las plataformas de apuestas más que necesariamente un incremento del monto apostado por usuario.

Entre los mercados que podrían captar mayor interés destacan las apuestas en vivo y aquellas vinculadas a incidencias específicas del partido, como goles, córners, faltas o goleadores. De acuerdo con el observatorio, durante encuentros de alta expectativa suele aumentar la consulta de cuotas en tiempo real por parte de usuarios que siguen el desarrollo del partido minuto a minuto.

Argentina, Brasil, Francia, España, Portugal e Inglaterra concentrarían gran parte de la atención del apostador peruano, junto con figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Erling Haaland y Lamine Yamal, de acuerdo con la proyección de Apuesta Legal.

Betano y Apuesta Total se disputan el Mundial 2026

Betano y Apuesta Total llegan al Mundial 2026 como los principales jugadores del mercado peruano.

El Mundial 2026 también será la primera Copa del Mundo para un mercado peruano regulado tras la implementación del nuevo marco normativo en 2024, con mayor adopción mobile, pagos digitales más extendidos y operadores formalizados.

En términos de tráfico digital, Betano y Apuesta Total llegan al torneo como los líderes del mercado peruano. Durante el primer trimestre de 2026 concentraron conjuntamente el 50.24% de los accesos del sector. El top cinco se completa con Doradobet (10.22%), Te Apuesto (7.17%) e Inkabet (5.35%).

Dentro de la muestra analizada por Apuesta Legal, Betano también destaca por su capacidad de conversión. Más del 80% de los registros observados a través de sus canales de afiliación terminaron convirtiéndose en un primer depósito, uno de los indicadores más relevantes para medir la efectividad comercial de una plataforma.

No obstante, el observatorio precisa que no cuenta con acceso al volumen total apostado ni a la actividad transaccional interna de los operadores, por lo que no es posible determinar qué plataforma lidera efectivamente en apuestas realizadas.

Con 104 partidos distribuidos durante 39 días y un mercado cada vez más digitalizado, el Mundial 2026 podría convertirse en la mayor prueba comercial para las plataformas de apuestas online en Perú desde la regulación del sector.