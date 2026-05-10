Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Miami está realizando últimos preparativos para la llegada masiva de hinchas, quienes tendrán la oportunidad de reducir sus gastos de traslado mediante diversos sistemas de transporte gratuito disponibles en la ciudad. Si eres un viajero que cuenta con boletos para los partidos oficiales en la ciudad, puedes beneficiarte de estas opciones de movilidad sin costo. Conoce de cuáles se tratan en la siguiente nota.

Un evento de esta magnitud representa una gran oportunidad de negocio para decenas de emprendimientos y servicios, ya que contará con una alta afluencia de aficionados del deporte rey. Entonces, éstos podrían realizar más gastos de lo planificado.

Pese a esta probabilidad, Miami pretende mitigar, en cierta parte, dichos costos para que los turistas obtengan una buena experiencia y así conseguir que la ciudad siga teniendo una buena reputación ante los ojos del mundo.

Seguramente, su red de transporte gratuito será encantador para estos visitantes, ya que deberán desplazarse por distintos puntos, ya sea por razones de hospedaje, turismo o para asistir al recinto para alentar a su selección.

La ciudad presenta una disponibilidad de opciones que van desde tranvías y trenes elevados hasta servicios innovadores, pero eso sí; es necesario que el usuario conozco cómo abordarlos.

Estos servicios de transporte gratuitos en Miami representará un alivio económico para cientos de aficionados. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Opciones de transporte gratis en Miami para la Copa del Mundo 2026

A continuación, conocerás cuáles son los transportes gratuitos disponibles en Miami, según el portal Miami and Beaches :

Tranvía de Miami

Con una cobertura que abarca sectores como Downtown Miami, Coconut Grave e Historic Overtown, esta red de transporte gratuito brinda servicio de aire acondicionado desde las 6:30 a.m. hasta las 11:00 p.m., aunque su horario puede variar dependiendo de la ruta y el día.

Metromover (Downtown y Brickell)

Se trata de un tren elevado que recorre totalmente gratis un total de 7 kilómetros del centro urbano de Miami. Funciona todos los días aproximadamente desde las 5 a.m. hasta las 12 a.m., con frecuencias de 1,5 a 3 minutos, según el portal Disfruta Miami .

Viaje gratuito a Miami International Airport y PortMiami

Como eres viajero, tienes la oportunidad de acceder a un transporte gratuito para tus traslados hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami; esto incluye el acceso al sistema automatizado MIA Mover, el cual te permite llegar sin costo al Miami Intermodal Center.

Estos recorridos ofrecidos por las distintas tranvías también tienen un propósito turístico. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Tranvía de Miami Beach

Con un servicio diario que opera cada 15 a 20 minutos, los tranvías gratuitos de Miami Beach permiten recorrer toda la ciudad mediante rutas diseñadas para unir destinos turísticos y áreas verdes. Este sistema, que funciona desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., incluye trayectos como Collin Express, South Beach Loop y los circuitos Mid y North Beach.

Tranvía de Coral Gables

Este tranvía gratuito opera de lunes a sábado, entre las 6:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., mediante las rutas Ponce de León y Grand Avenue; es más, este servicio de transporte se puede enlazar con los sistemas Metrorail y el tranvía de la ciudad de Miami.

Tranvía de Miami Gardens

El servicio de transporte de Miami Gardens dispone de una tranvía con cuatro rutas gratuitas de la línea Express, operando diariamente de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. con paradas estratégicas en el Hard Rock Stadium, el ayuntamiento y otros puntos.