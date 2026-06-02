Junio de 2026 llega acompañado del verano en el hemisferio norte y ofrece una larga lista de eventos astronómicos para quienes disfrutan observar el cielo nocturno. Durante este mes será posible ver alineaciones planetarias, lluvias de meteoros, una Luna llena especial y el brillante centro de la Vía Láctea, que se mostrará en excelentes condiciones para la observación desde lugares con poca contaminación lumínica.

Calendario astronómico de junio: los días clave para ver los anillos de Saturno, Marte y estrellas fugaces

Júpiter y Venus protagonizarán un espectacular encuentro

Según National Geographic, uno de los eventos más llamativos ocurrirá entre el 8 y el 9 de junio, cuando Júpiter y Venus parezcan acercarse notablemente desde la perspectiva terrestre. Los dos planetas podrán observarse muy cerca uno del otro en el cielo del noroeste poco después del atardecer. Con unos binoculares será posible verlos al mismo tiempo, mientras que Mercurio también podría aparecer un poco más abajo, cerca del horizonte.

Saturno se acercará visualmente a la Luna

La madrugada del 10 de junio, Saturno y una fina Luna creciente brillarán a poca distancia aparente en el cielo oriental. Ambos astros permanecerán visibles durante varias horas antes del amanecer. Quienes cuenten con telescopios o binoculares potentes tendrán la oportunidad de admirar con claridad los famosos anillos de Saturno.

Alineación de Marte, la Luna y Saturno

Un día después, el 11 de junio, Marte, la Luna creciente y Saturno formarán una línea diagonal sobre el horizonte este durante aproximadamente una hora antes de la salida del Sol. Para disfrutar mejor del fenómeno se recomienda buscar lugares abiertos, sin edificios ni montañas que bloqueen la vista hacia el este.

El 11 de junio, Marte, la Luna creciente y Saturno formarán una línea diagonal sobre el horizonte este durante aproximadamente una hora antes de la salida del Sol. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La Luna nueva favorecerá la observación de la Vía Láctea

El 15 de junio llegará la Luna nueva, considerada una de las mejores fechas para observar el centro de la Vía Láctea. Como la Luna prácticamente desaparece del cielo durante esta fase, la oscuridad permite apreciar con mayor facilidad los millones de estrellas que forman el núcleo de nuestra galaxia. Los expertos recomiendan alejarse de las luces urbanas para disfrutar del espectáculo.

Solsticio de verano y cambio de estación

El 21 de junio marcará oficialmente el inicio del verano en el hemisferio norte. Ese mismo día, el Sol alcanzará su punto más alto sobre el ecuador terrestre. Mientras tanto, en el hemisferio sur comenzará el invierno, una época especialmente favorable para observar auroras australes en regiones como Tasmania y el sur de Nueva Zelanda.

La lluvia de meteoros Bootidas alcanzará su punto máximo

Durante la noche del 27 de junio se producirá el pico de actividad de la lluvia de meteoros Bootidas de junio. Aunque normalmente genera pocas estrellas fugaces por hora, ocasionalmente puede sorprender con ráfagas mucho más intensas. Los observadores deberán dirigir su mirada hacia la constelación de Boötes, visible en el cielo del norte durante las primeras horas de la noche.

También se producirá el pico de la lluvia de meteoros Bootidas y la aparición de la tradicional Luna de Fresa el 29 de junio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La Luna de Fresa iluminará el cielo de finales de junio

La primera Luna llena oficial del verano aparecerá el 29 de junio y es conocida como la “Luna de Fresa”. El nombre proviene de antiguas tradiciones indígenas norteamericanas relacionadas con la temporada de cosecha de esta fruta. Aunque la Luna no se volverá roja, sí puede adquirir tonos anaranjados cuando aparece cerca del horizonte al atardecer o antes del amanecer.

Otros fenómenos para observar durante todo el mes

Además de los eventos principales, junio ofrecerá otras oportunidades para los aficionados a la astronomía:

El Triángulo de Verano será uno de los protagonistas de la temporada. Este patrón estelar, visible durante gran parte de la noche, está formado por tres estrellas brillantes: Vega , de la constelación de Lyra; Altair , de Aquila; y Deneb , de Cygnus. Su aparición suele considerarse una señal de la llegada del verano en el hemisferio norte.

será uno de los protagonistas de la temporada. Este patrón estelar, visible durante gran parte de la noche, está formado por tres estrellas brillantes: , de la constelación de Lyra; , de Aquila; y , de Cygnus. Su aparición suele considerarse una señal de la llegada del verano en el hemisferio norte. La constelación Cygnus (el Cisne) , donde se encuentra Deneb, también sirve como guía visual para localizar la región central de la Vía Láctea , que durante junio permanecerá visible durante gran parte de la noche desde lugares con cielos oscuros y poca contaminación lumínica.

, donde se encuentra Deneb, también sirve como guía visual para localizar la región central de la , que durante junio permanecerá visible durante gran parte de la noche desde lugares con cielos oscuros y poca contaminación lumínica. Entre el 27 y el 30 de junio , el planeta Marte protagonizará otro atractivo encuentro celeste al acercarse visualmente al cúmulo estelar de las Pléyades , uno de los objetos más reconocibles del firmamento.

, el planeta protagonizará otro atractivo encuentro celeste al acercarse visualmente al cúmulo estelar de , uno de los objetos más reconocibles del firmamento. Las Pléyades , conocidas popularmente como las “Siete Hermanas”, son famosas porque a simple vista suelen apreciarse siete estrellas brillantes, aunque en realidad el cúmulo alberga más de mil estrellas. Durante los últimos días del mes aparecerán muy cerca de Marte en el cielo previo al amanecer.

, conocidas popularmente como las “Siete Hermanas”, son famosas porque a simple vista suelen apreciarse siete estrellas brillantes, aunque en realidad el cúmulo alberga más de mil estrellas. Durante los últimos días del mes aparecerán muy cerca de Marte en el cielo previo al amanecer. El mejor momento para observar este acercamiento será aproximadamente 90 minutos antes de la salida del Sol , mirando hacia el horizonte oriental. El contraste entre el tono anaranjado de Marte y el color azulado de las Pléyades convertirá este fenómeno en uno de los más fotogénicos de junio.

, mirando hacia el horizonte oriental. El contraste entre el tono anaranjado de Marte y el color azulado de las Pléyades convertirá este fenómeno en uno de los más fotogénicos de junio. Además, la combinación de noches más cálidas y la llegada de la Luna nueva el 15 de junio ofrecerá condiciones ideales para la observación astronómica y la astrofotografía, especialmente para quienes deseen capturar el brillante núcleo de la Vía Láctea.

La primera Luna llena del verano, llamada "Luna de Fresa", aparecerá el 29 de junio y debe su nombre a las tradiciones indígenas norteamericanas por la cosecha de esta fruta. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Con tantos eventos astronómicos concentrados en un solo mes, junio se perfila como uno de los mejores momentos del año para mirar hacia el cielo y disfrutar de algunos de los espectáculos más impresionantes que ofrece el universo.