Con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico Norte este 1 de junio de 2026, los meteorólogos se mantienen en alerta permanente ante la alta probabilidad de que las costas de Estados Unidos sufran el impacto de condiciones climáticas severas, lo que hace urgente la adopción de medidas preventivas y el análisis de las primeras proyecciones científicas.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la temporada de huracanes se extenderá hasta el 30 de noviembre del presente año; sin embargo, precisa que será menos activa a comparación de los registros históricos.

Existe un 55% de probabilidad de que la temporada registre una actividad menor al promedio. La agencia anticipa entre 8 y 14 tormentas con nombre, de 3 a 6 huracanes en total y la posibilidad de entre 1 y 3 de estos alcancen una fuerza de gran intensidad (categorías de 3 a 5).

Con este pronóstico, los especialistas precisan que este ciclo de actividad ciclónica estará condicionado por la evolución esperada de un evento de El Niño con intensidad severa o extraordinaria para finales del verano.

El Niño también es un factor determinante para que esta temporada de huracanes sea menos activa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

De acuerdo a Telemundo 52 , El Niño se trata de un evento climático caracterizado por el aumento de las temperaturas marinas en el Pacífico ecuatorial; tiene la capacidad de tener una fuerte influencia en la actividad y evolución tropical de la cuenta del Atlántico.

Entonces, se producen menores tormentas con nombre, huracanes y huracanes mayores ante la presencia vientos más fuertes. Eso sí, es importante precisar que una temporada “tranquila” no significa que será inofensiva.

Cuáles son los pronósticos para las primera semanas de junio durante la temporada de huracanes

En un pronóstico estacional publicado por la Universidad Estatal de Colorado el pasado 9 de julio precisó que la presente temporada de huracanes de la cuenca del Atlántico del 2026 “tendrá una actividad ligeramente inferior a lo normal”.

Entonces, ¿esto significa que no se registrarán fenómenos climáticos severos en los litorales de EE. UU.? No necesariamente. De acuerdo a Rubén Capote Bravo, meteorólogo de Telemundo 49 , las condiciones se mantienen “tranquilas” por el momento, pero pueden sorprender en el momento menos oportuno.

Por esa razón, el climatólogo citado recomienda a los habitantes de las zonas litorales estadounidenses situados en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México a mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

A pesar de que los pronósticos señalan que la presente temporada será menos activa a comparación de otras, los meteorólogos piden mantenerse alerta. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Nombres de las tormentas en este 2026, según el NHC

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ya reveló cuáles son los nombres de las tormentas que se originen en el océano Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred