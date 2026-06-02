Este 1 de junio arrancó formalmente la temporada de huracanes del Atlántico Norte 2026 , con el riesgo de que tormentas tropicales impacten el litoral estadounidense, por lo que se exhorta a la población a preparar suministros de emergencia frente a posibles lluvias y vientos. En esta nota, te detallaré las provisiones recomendadas antes de que empeoren las condiciones climáticas.

A pesar de que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) precisó que la temporada de huracanes del presente año será menos activa a comparación de los registros históricos, pero no significa que será inofensiva.

Los expertos advierten que posiblemente distintos estados de EE. UU., especialmente aquellos que están cercanos al Atlántico, al Caribe y al Golfo de México , experimenten fuertes tormentas y huracanes con vientos extremos, marejadas e inundaciones.

Entonces, para estos habitantes es necesario mantenerse preparado ante posibles escenarios adversos. Quizás te realices la pregunta “¿Qué debo hacer?“, pero tus dudas serán saldadas a continuación.

Un huracán de categoría 3 a 5 puede ser destructivo con su paso. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo prepararme antes del paso de un huracán

Todo fenómeno meteorológico trae condiciones climáticas adversas que pueden traer complicaciones severas hasta el punto de causar daños en estructuras sólidas. Entonces, los expertos aconsejan realizar una planificación anticipada y compartirlo con los familiares para prepararse adecuadamente ante la llegada de un huracán.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) recomienda a cada habitante medir el nivel de peligro, verificar si el hogar se sitúa en perímetros de evacuación y examinar la cobertura vigente de los seguros.

Tener un plan de evacuación suele ser ideal para conocer las rutas ideales ante el posible paso de un huracán. (Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

Qué debo tener como provisiones para estar preparado ante la temporada de huracanes

De acuerdo a Telemundo Houston , cada familia debe contar con un kit de emergencia debidamente equipado, ya que será sumamente necesario en caso ocurra un desastre tras el paso de un huracán. A continuación, te compartiré la lista de artículos que debes equipar:

Agua

Alimentos no perecederos para una duración de tres días

Abrelatas

Radio de baterías con pilas de repuesto

Linterna

Botiquín de primeros auxilios

Silbato para pedir ayuda

Mascarillas para el polvo

Toallas húmedas y papel higiénico

Vasos y platos desechables

Llaves o alicates

Baterías o cargadores portátiles de celular

También puedes añadir medicamentos de venta libre, ciertos implementos para bebés (fórmula, biberones, pañales), alimentos para mascota (en caso tengas), dinero en efectivo, documentos importantes, papel y lápiz, extintor de incendios y fósforos.

Ten en cuenta que la precaución es el primer paso para estar preparados ante un desastre natural. Junto con un plan de evacuación, existen posibilidades de que puedas resistir con éxito el paso de tormentas tropicales y huracanes.