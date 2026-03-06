Lionel Messi en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington el 5 de marzo. Fotógrafo: Valerie Plesch/Bloomberg
Lionel Messi en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington el 5 de marzo. Fotógrafo: Valerie Plesch/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Lionel Messi cobra entre US$ 70 millones y US$ 80 millones al año en Inter Miami CF, incluyendo derechos de participación y compensación como jugador, según dijo el propietario del club, Jorge Mas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.