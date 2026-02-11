(ARCHIVOS) El delantero argentino número 10 del Inter Miami, Lionel Messi (izq.), posa junto al dueño del equipo, David Beckham (der.), tras ganar la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
(ARCHIVOS) El delantero argentino número 10 del Inter Miami, Lionel Messi (izq.), posa junto al dueño del equipo, David Beckham (der.), tras ganar la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
se ha convertido en el club más valioso de la MLS al inicio de la temporada 2026, con una valoración de US$ 1,450 millones, superando a Los Angeles FC, según un informe del medio especializado Sportico.

El Inter Miami incrementó su valoración un 22% respecto a 2025, un crecimiento que le permitió dar el ‘sorpaso’ a Los Angeles FC, líder del ránking en los últimos cuatro años y actualmente valorado en US$ 1,400 millones, un 9% más que en 2025.

Tras Inter Miami y LAFC figuran en el top cinco Los Angeles Galaxy (US$ 1,170 millones, +5%), Atlanta United (1,140 millones, +6%) y New York City FC (1,120 millones, +12%).

En el caso de Inter Miami y New York City FC, la construcción de nuevos estadios a inaugurar en 2026 y 2027, respectivamente, ha disparado su valor.

Estos cinco clubes son los únicos con una valoración superior a US$ 1,000 millones entre las 30 franquicias de la liga.

El valor medio de un club de la MLS es de US$ 767 millones, un 6% más que en 2025, según Sportico, aunque las doce franquicias con menor valoración solo han subido un 2% de media, mientras que tres clubes —Vancouver, Montreal y San José— han perdido tasación.

El Inter Miami, fundado en 2018 y que empezó a competir en 2020, ha disparado su proyección deportiva y económica con la llegada de estrellas como , Sergio Busquets y Luis Suárez, con David Beckham como presidente. Además, en 2025 conquistó por primera vez la MLS.

