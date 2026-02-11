Inter Miami se ha convertido en el club más valioso de la MLS al inicio de la temporada 2026, con una valoración de US$ 1,450 millones, superando a Los Angeles FC, según un informe del medio especializado Sportico.

El Inter Miami incrementó su valoración un 22% respecto a 2025, un crecimiento que le permitió dar el ‘sorpaso’ a Los Angeles FC, líder del ránking en los últimos cuatro años y actualmente valorado en US$ 1,400 millones, un 9% más que en 2025.

Tras Inter Miami y LAFC figuran en el top cinco Los Angeles Galaxy (US$ 1,170 millones, +5%), Atlanta United (1,140 millones, +6%) y New York City FC (1,120 millones, +12%).

En el caso de Inter Miami y New York City FC, la construcción de nuevos estadios a inaugurar en 2026 y 2027, respectivamente, ha disparado su valor.

Estos cinco clubes son los únicos con una valoración superior a US$ 1,000 millones entre las 30 franquicias de la liga.

El valor medio de un club de la MLS es de US$ 767 millones, un 6% más que en 2025, según Sportico, aunque las doce franquicias con menor valoración solo han subido un 2% de media, mientras que tres clubes —Vancouver, Montreal y San José— han perdido tasación.

El Inter Miami, fundado en 2018 y que empezó a competir en 2020, ha disparado su proyección deportiva y económica con la llegada de estrellas como Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, con David Beckham como presidente. Además, en 2025 conquistó por primera vez la MLS.