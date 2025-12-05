Este viernes 5 de diciembre se celebrará el sorteo del primer Mundial de Fútbol de 48 equipos, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá . Un formato inédito, más selecciones, más partidos, nueva fase de eliminación directa y reglas específicas para el reparto de bombos y cruces entre potencias. Aquí se explica todo lo que hay que saber sobre cómo funcionará el evento mundialista y qué puede pasar con cada selección.

¿A qué hora será el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes en horario de tarde en América y de noche en Europa. Estos son los horarios de referencia (hora estimada de inicio del evento televisivo):

México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala : 11:00

: 11:00 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Canadá, Haití y Cuba : 12:00

: 12:00 Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana : 13:00

: 13:00 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil : 14:00

: 14:00 Reino Unido, Irlanda y Portugal : 17:00

: 17:00 España, Italia, Alemania y Francia: 18:00

En Estados Unidos

Costa Este (ET): 12:00

Centro (CT): 11:00

Montaña (MT): 10:00

Pacífico (PT): 09:00

Los horarios pueden variar levemente según la señal oficial y la programación de las cadenas de televisión en cada país.

¿Cómo se organiza el sorteo del Mundial 2026?

Los 48 equipos participantes se dividen en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno. La distribución en los bombos está determinada por el último ranking mundial de la FIFA, respetando el orden de fuerzas actual.

De cada bombo saldrá un equipo por grupo hasta completar los 12 grupos de cuatro selecciones. Es decir, el sorteo construirá 12 grupos de cuatro equipos cada uno, siempre formados por una selección de cada bombo.

Además, se mantiene la regla de confederaciones:

No puede haber dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo, con la única excepción de la UEFA.

Europa cuenta con 16 equipos clasificados, por lo que habrá necesariamente cuatro grupos con dos selecciones europeas.

Los mejores cabezas de serie, separados

La gran novedad deportiva es la protección de los cuatro mejores equipos del ranking FIFA. Por primera vez, la FIFA diseña un sorteo para garantizar que las cuatro selecciones mejor clasificadas vayan por caminos separados en las primeras rondas.

Esto implica que España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse entre sí antes de las semifinales, siempre y cuando terminen primeras de sus respectivos grupos. El diseño del cuadro de eliminación directa quedará predefinido a partir de la posición final en la fase de grupos.

Grupos y sedes de los anfitriones

Los tres países organizadores ya conocen su grupo y su ruta de sedes en la fase inicial:

México estará en el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, incluido el partido inaugural el 11 de junio, y uno en Guadalajara.

Canadá integrará el Grupo B, con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Estados Unidos formará parte del Grupo D y disputará dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle.

Estos grupos, con los anfitriones como cabezas de serie, se completarán durante el sorteo con rivales procedentes de los bombos 2, 3 y 4, respetando las restricciones de confederación.

¿Cuántas selecciones disputarán la Copa del Mundo 2026?

La ampliación del torneo de 32 a 48 equipos supone un aumento del 50% en el número de selecciones participantes respecto a Catar 2022 y, en consecuencia, muchos más partidos.

El nuevo formato incorpora una ronda eliminatoria adicional: los dieciseisavos de final. A esta fase avanzan:

Los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos (24 selecciones).

Los ocho mejores terceros (8 selecciones).

En total, 32 equipos disputarán los dieciseisavos de final. Al término de la fase de grupos se habrán jugado 72 partidos y solo 16 de las 48 selecciones quedarán eliminadas en esa primera fase. A partir de allí, el torneo seguirá con dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.

¿Cómo se conforman los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

La configuración provisional de los bombos del sorteo del Mundial 2026 es la siguiente:

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

Los equipos que aún dependen de los repechajes completarán el Bombo 4 una vez definidas las últimas plazas.

¿Qué selecciones jugarán el repechaje en la UEFA?

La repesca europea pondrá en juego cuatro cupos para el Mundial 2026. La disputan 16 selecciones, divididas en cuatro rutas de cuatro equipos cada una. En cada ruta se jugarán dos semifinales y una final, todas a partido único.

Las semifinales se disputarán el 26 de marzo.

Las finales se jugarán el 31 de marzo, también a un solo partido.

El ganador de cada ruta obtendrá un billete directo al Mundial y entrará en el Bombo 4.

Así quedan las rutas de la UEFA:

Ruta A : Gales o Bosnia y Herzegovina vs. Italia o Irlanda del Norte.

: Gales o Bosnia y Herzegovina vs. Italia o Irlanda del Norte. Ruta B : Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania.

: Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania. Ruta C : Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumanía.

: Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumanía. Ruta D: República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte.

Cada ruta produce un clasificado, que se sumará al listado final de selecciones mundialistas.

¿Cómo será el repechaje intercontinental?

El repechaje intercontinental definirá los dos últimos cupos para el Mundial 2026. Lo disputan seis equipos, divididos en dos rutas, y cada ruta otorga una plaza directa al torneo:

Se jugarán semifinales a partido único el 26 de marzo.

La final de cada ruta también será a un solo encuentro, el 31 de marzo.

Todos los partidos de este repechaje se disputarán en México.

Los cruces establecidos son:

Ruta 1 : Nueva Caledonia o Jamaica vs. RD Congo.

: Nueva Caledonia o Jamaica vs. RD Congo. Ruta 2: Bolivia o Surinam vs. Irak.

Los dos ganadores de estas rutas intercontinentales completarán la nómina de 48 participantes y se incorporarán al Bombo 4 en el sorteo.

¿Qué está en juego en el sorteo?

El sorteo del Mundial 2026 no solo definirá los 12 grupos, sino también el camino potencial de las grandes favoritas y la distribución geográfica de partidos para aficiones y selecciones. Desde la protección de España, Argentina, Francia e Inglaterra hasta la presión añadida sobre los anfitriones, cada bolilla que salga condicionará cruces, viajes, calendarios y niveles de exigencia.

Con más equipos, más sedes y más eliminatorias, el sorteo se convierte en un evento clave para entender cómo se jugará el primer Mundial de 48 selecciones y quién tendrá un camino, al menos en el papel, más despejado hacia la gloria.

¿Dónde ver en vivo y en directo el sorteo del Mundial 2026?

Los ciudadanos estadounidenses que apoyan al Team USA y los aficionados latinoamericanos que residen en los estados de California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois, Arizona, Nevada y Texas podrán seguir el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 a través de fuboTV, Telemundo Deportes, Peacock TV, FOXsports.com, FOX Sports App y FOX Network.

En México, la cobertura del grupo en el que quedará encuadrada el Tri de Javier Aguirre se transmitirá en señal abierta por el Canal 2 de Las Estrellas, el Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca. La señal también estará disponible en ViX Premium, Azteca Deportes Network, TUDN y TUDN App. En Canadá, la transmisión se emitirá por TSN+, RDS App, TSN 3, TSN 4, TSN 5, RDS y TSN 1.

En Argentina, país del vigente campeón del mundo, la cobertura del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 se verá en vivo y en directo por el Canal 7 de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, TNT Sports y Disney Plus. La expectativa por conocer a los rivales de la Albiceleste es elevada, especialmente ante la posibilidad de que se trate de los últimos partidos de Lionel Messi con la selección.

En España, la transmisión del evento estará a cargo de RTVE Play, La 1 de TVE, fuboTV España y TDP. La conformación del grupo de La Roja también podrá seguirse en el canal de YouTube de El Chiringuito Inside y en el programa El Chiringuito de Jugones de Mega TV, conducido por Josep Pedrerol.

En Sudamérica, la señal general del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se emitirá por DIRECTV Sports, ESPN, DIRECTV Go y Disney Plus en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Centroamérica, el evento podrá verse a través de ViX Plus y TUDN en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.

En televisión abierta, GOL Caracol y RCN Deportes tendrán la cobertura para Colombia; Deportes TVC para Honduras; RPC, Tigo Sports y TVMAX para Panamá; Venevisión para Venezuela; y Teleamazonas para Ecuador.