El acuerdo multianual le da a Nu una sólida base para sus planes de expansión en EE.UU., con Miami como su sede en el país. Fundada en Brasil en 2013, Nu tiene unos 130 millones de clientes en tres países de América Latina y está a la espera de su licencia bancaria en Estados Unidos.

Los derechos de nombre impulsarán el avance en la “construcción de una marca en EE.UU.”, que es el mayor desafío de Nu, dijo Cristina Junqueira, cofundadora de la fintech y directora ejecutiva para Estados Unidos.

La nueva casa de Inter Miami, un estadio con capacidad para 26,700 espectadores cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, pasará a llamarse Nu Stadium. La asociación también incluye un proyecto comercial y minorista circundante conocido como Miami Freedom Park. El distrito empresarial y de entretenimiento también contará con edificios de oficinas que eventualmente podrían albergar a empleados de Nu, señaló Junqueira.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Sin embargo, el propietario de Inter Miami, Jorge Mas, lo calificó como “una de las alianzas más significativas en la historia de cualquiera de las cinco grandes ligas de Estados Unidos”.

Mas afirmó que recibió numerosas propuestas y ofertas para el nuevo estadio, que albergará al club de fútbol más valioso de EE.UU. El acuerdo con Nu es una alianza de gran alcance que va más allá de un nombre, sostuvo.

“Estoy en una ciudad con presencia hispana, soy un equipo global y quiero hacer algo con una empresa global”, dijo. “No es un acuerdo de derechos de nombre del estadio. No es un acuerdo de camiseta. Es una verdadera asociación”.

El estadio abrirá el 4 de abril con el partido de Inter Miami contra Austin FC. También albergará conciertos, eventos corporativos y privados, y otros eventos deportivos, según un comunicado.

Además del estadio, el logo de Nu aparecerá en la parte posterior de las camisetas de Inter Miami a partir de agosto. La camiseta rosa de local con el número 10 de Messi es una de las más vendidas en el mundo. Inter Miami ganó su primer título de la Major League Soccer en 2025.

La fintech también operará el Nu Club, una sala premium con vista a través de un túnel de vidrio por donde los jugadores caminan entre el vestuario y el campo. Además, Nu Plaza funcionará como un “centro comunitario” para organizar eventos de marca dentro del distrito empresarial.

Nu, que tiene un valor de mercado de US$ 72,000 millones, opera en Brasil, México y Colombia. El fútbol es enormemente popular en los tres países y la camiseta de Messi es habitual tanto en tiendas como en las calles, afirmó Junqueira.

“La conversación comenzó por el estadio. Pero luego se sumó la camiseta y también las oportunidades dentro del distrito”, dijo Junqueira. “Miami es el destino número uno de nuestros clientes”.

JPMorgan Chase & Co. tenía los derechos de nombre del antiguo estadio de Inter Miami en Fort Lauderdale, Florida. Inter & Co., otra fintech brasileña, tiene los derechos del estadio de Orlando City SC en el centro de Florida.

Dado que los derechos de transmisión representan una parte pequeña de los ingresos de Inter Miami, asociarse con las marcas adecuadas y cerrar acuerdos de patrocinio es la pieza más importante de la estrategia, dijo Mas. El club, que incluye a David Beckham como copropietario, ahora está valorado en alrededor de US$ 1,450 millones, según Sportico.

“Los patrocinadores son el sustento de nuestro club y estoy tratando de construir algo que agregue valor”, afirmó Mas. “Todos sabrán qué es Nu Stadium”.