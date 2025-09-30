El gigante de la banca digital Nubank, con operaciones en Brasil, México y Colombia, anunció este martes que solicitó una licencia de banco nacional para operar en Estados Unidos.

El banco presentó la solicitud ante la Oficina del Contralor de la Moneda, según un comunicado emitido el martes. La medida contribuirá a su esfuerzo de pasar de ser una plataforma regional a una empresa global, afirmó.

La iniciativa se enmarca dentro de su estrategia de “explorar nuevas oportunidades internacionales” y así “evolucionar de una plataforma regional”, centrada hasta ahora en América Latina, a un “modelo global”, señaló en una nota el banco con sede en São Paulo.

El banco digital brasileño, fundado en 2013, pretende escalar en el mercado estadounidense con la intención de ofrecer en el futuro cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y la custodia de activos digitales.

Las acciones de la compañía subieron brevemente luego de la noticia, aunque revirtieron las ganancias y caían aproximadamente un 0.4% a las 2:22 p.m. en Nueva York. Nubank es actualmente la empresa financiera latinoamericana que cotiza en bolsa con la mayor valuación, con una capitalización aproximada de US$ 77,000 millones.

Cristina Junqueira , cofundadora de la entidad, será la primera ejecutiva de la nueva operación en Estados Unidos, que se desarrollará como subsidiaria integral del grupo.

El Consejo de Administración del negocio en Estados Unidos lo integrarán, además de Junqueira, Roberto Campos Neto , exjefe del Banco Central del Brasil y quien ocupará el cargo de presidente del órgano; Youssef Lahrech , observador del Comité de Auditoría y Riesgo de Nubank; y Brian Brooks , CEO de Meridian Capital Group.

También será miembro Kelley Morrell , antigua ejecutiva del Departamento del Tesoro de EE.UU., exdirectora general senior de Blackstone y actualmente fundadora y socia de la firma Highline Capital Management.

“La solicitud de la licencia de banco nacional en EE.UU. nos ayuda a atender mejor a nuestros clientes ya establecidos en el país y, en el futuro, a conectarnos con personas que tienen necesidades financieras similares”, dijo David Vélez, cofundador y CEO de Nubank.

David Vélez, presidente, cofundador y director ejecutivo de Nu Holdings Ltd. (Nubank), habla durante una entrevista en la sede de la compañía en São Paulo, Brasil, el miércoles 15 de mayo de 2024. Fotógrafo: Jonne Roriz/Bloomberg

No obstante, Vélez subrayó que su principal foco continúa siendo generar crecimiento en sus actuales mercados, es decir, en Brasil, México y Colombia, donde observan “amplias oportunidades de expansión”.

Nubank cuenta con 122.7 millones de clientes en esos tres países, según los datos correspondientes al segundo trimestre de este año.

Con acciones negociadas en la bolsa de Nueva York desde 2021, Nubank registró una facturación récord de casi US$ 3,700 millones entre abril y junio de este año, un 29% más con respecto al mismo periodo de 2024.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg