Betsson se ubica entre los principales operadores del mundo en su industria. El propio Hartvig lo resume así: “Somos un operador global activo en más de 20 mercados, estamos en el top 10 a nivel mundial". (Foto: Difusión)
Betsson se ubica entre los principales operadores del mundo en su industria. El propio Hartvig lo resume así: “Somos un operador global activo en más de 20 mercados, estamos en el top 10 a nivel mundial". (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Para Betsson Group, firma sueca de apuestas deportivas y casino online, el Mundial de fútbol no solo es uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario global, sino también un momento clave para activar usuarios y atraer nuevas audiencias hacia su plataforma. Sin embargo, el impacto del torneo no se mide únicamente en ingresos de corto plazo, sino en su capacidad de ampliar la base de clientes.

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