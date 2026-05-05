El Chief Commercial Officer (CCO) de Betsson Group, Ronni Hartvig, dijo a Gestión que el Mundial incrementa significativamente la actividad, aunque no necesariamente mejora los márgenes. “La Copa del Mundo siempre es una oportunidad muy grande para nosotros”, señaló, al referirse al peso del evento en la industria. En esa línea, indicó que el nuevo formato -con más equipos y partidos- puede diluir la rentabilidad, debido a que muchos encuentros tienen resultados previsibles.

Aun así, el impacto en volumen es claro: el Mundial impulsa el tráfico y la visibilidad de la plataforma, atrayendo tanto a usuarios habituales como a nuevos perfiles interesados en participar durante el evento. “Lo que sí veremos con seguridad es que habrá muchas más personas entrando a nuestra plataforma”, afirmó. De esta manera, el torneo funciona más como un dinamizador de actividad que como un generador directo de ingresos extraordinarios en el corto plazo.

Captar hoy para crecer mañana

La estrategia de la compañía frente al Mundial está centrada en la captación de nuevos usuarios. Hartvig destacó que el torneo permite atraer a personas que no suelen interactuar con frecuencia en este tipo de plataformas. “Esperamos que lleguen nuevos clientes, incluso aquellos que quizás no juegan tanto normalmente”, aseguró.

En paralelo, la compañía ha venido ajustando su estrategia comercial hacia patrocinios de mayor escala y alcance global, buscando posicionarse más allá de mercados específicos. Hartvig explicó que han priorizado acuerdos tier one que les permitan tener visibilidad transversal en distintos países.

Este flujo de usuarios amplía la base de clientes y abre oportunidades más allá del evento puntual, ya que el objetivo no es solo atraer, sino extender su permanencia en la plataforma una vez terminado el torneo. “La oportunidad comercial es más de largo plazo”, indicó Hartvig. Es decir, convertir a estos usuarios ocasionales en clientes recurrentes que mantengan actividad en el tiempo. Así, el Mundial funciona como una puerta de entrada que alimenta la estrategia de crecimiento futuro.

En esa lógica, la compañía evalúa la captación y el retorno de sus inversiones en un horizonte anual, más que en función de eventos específicos como el Mundial.

Ronni Hartvig, CCO de Betsson Group, remarcó que Betsson no se ve solo como una casa de apuestas, sino como una empresa tecnológica, lo que explica su fuerte inversión en datos e inteligencia artificial. (Foto: Betsson Group)

La pasión peruana como motor del negocio

El comportamiento del consumidor peruano introduce una variable clave: la fuerte conexión emocional con el fútbol, especialmente cuando juega la selección peruana. Hartvig apuntó que, en este mercado, las decisiones de participación están profundamente influenciadas por la pasión. “Muchos clientes apuestan con el corazón, con la pasión”, afirmó.

En ese contexto, el desempeño de la selección tiene un efecto directo en la actividad de los usuarios, ya que los resultados influyen en el ánimo y en la participación de los hinchas.

Además, el impacto de estos eventos -como los partidos de la selección- trasciende lo deportivo. “Todo el Perú se une cuando hay un evento grande”, explicó. Este fenómeno genera picos de actividad que responden a la experiencia colectiva alrededor del fútbol.

Desde una perspectiva comercial, esa conexión se traduce en mayores niveles de interacción en la plataforma durante estos momentos. “Hay mucha actividad en nuestros sitios”, resaltó Hartvig.

Otra característica del mercado peruano es el patrón de consumo. “Vemos muchas apuestas, muchas transacciones, pero de montos pequeños”, contó. Esta dinámica contrasta con otros mercados de la región, donde hay menos usuarios, pero con montos de apuesta más altos, lo que evidencia diferencias en la madurez y comportamiento del consumidor.

Perú como base de expansión regional

Para Betsson, Perú no solo es un mercado relevante, sino el punto de partida de su expansión en Sudamérica. Hartvig lo describe como un caso clave dentro de su historia. “Perú es como una historia de cuento de hadas para nosotros”, afirmó.

Perú fue el primer país en el que la empresa comenzó a operar en la región -hace 18 años-, lo que le permitió desarrollar conocimiento sobre el consumidor local y, a partir de ello, escalar su presencia en otros mercados latinoamericanos.

“Gracias a Perú entendimos Sudamérica y eso nos permitió crecer en otros mercados”, comentó. Actualmente, el país sigue siendo uno de los más relevantes dentro de su operación regional.

Betsson Group, a través de Betsson Foundation, lanzó en Chorrillos el programa Boosting Up, una iniciativa que acompañará durante cinco años a escolares combinando fútbol, educación y apoyo integral para ampliar sus oportunidades. (Foto: Betsson Group)

Tecnología e IA en la estrategia

La tecnología también se ha convertido en un eje central dentro de la estrategia de la compañía. Hartvig señaló que Betsson se considera a sí misma una empresa tecnológica, por lo que la adopción de herramientas como la inteligencia artificial tiene un impacto directo en su operación.

El uso de IA se aplica en distintos frentes, desde el análisis de datos y la generación de cuotas hasta la personalización del marketing y la experiencia del usuario. De cara al Mundial, la compañía ya viene incorporando estas capacidades en sus campañas, combinando enfoques tradicionales con herramientas de inteligencia artificial para adaptar contenidos a distintos mercados, así como en el desarrollo de nuevas funcionalidades dentro de la plataforma.

Regulación, competencia y crecimiento sostenible

El entorno regulatorio ha cambiado el panorama competitivo en los últimos años. Hartvig considera que este proceso ha sido positivo, ya que ordena el mercado y establece reglas claras para todos los operadores. “La regulación impacta, pero de una buena manera”, puntualizó.

La formalización del sector ha elevado la competencia, con más actores ofreciendo productos y experiencias de mayor calidad. En este contexto, Betsson busca consolidar su posicionamiento y mantenerse presente en la mente del consumidor a través de distintas estrategias comerciales y de marketing.

En paralelo, en un entorno más competitivo y regulado, la compañía ha optado por priorizar un crecimiento sostenido a lo largo del año, más allá de picos puntuales como el Mundial. “Creemos en un crecimiento sostenible, es mejor crecer poco a poco”, indicó.

Este enfoque implica priorizar la calidad de la base de usuarios sobre la expansión rápida. “Queremos clientes que puedan jugar y también permitirse perder; si no pueden perder, es mejor que no jueguen”, añadió. En ese sentido, el reto no es solo atraer usuarios, sino construir relaciones de largo plazo con ellos. “Se trata de que el cliente sepa que puede venir y todo funcionará sin fallas”, concluyó.