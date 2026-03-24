La verificación de la edad en internet puede ser la herramienta clave para proteger a los menores de los contenidos inapropiados en internet o para limitar su acceso a las redes, pero su uso, alertan los expertos, plantea riesgos importantes para la privacidad y el anonimato de los usuarios.

Sí, puede servir para garantizar una mayor seguridad, pero un diseño inadecuado o una implementación masiva pueden también derivar en una vigilancia excesiva, en una pérdida de datos personales o en un control indiscriminado, y los expertos consultados por EFE ponen el foco no solo en proteger, también en cómo hacerlo sin comprometer derechos fundamentales.

Sobre la mesa, el debate desencadenado sobre la oportunidad de limitar el acceso de los menores a las redes sociales y a determinados contenidos y las tecnologías disponibles para hacerlo con garantías y si estas son eficaces, viables y seguras o se pueden sortear con facilidad con sistemas que encriptan el tráfico, con cuentas prestadas, con credenciales falsas o con inteligencia artificial.

Maite Arcos, directora de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital y colaboradora del Observatorio de Derechos Digitales, ha advertido que un sistema de verificación de edad no está bien diseñado si por ejemplo recopila datos biométricos de menores, los más vulnerables en el entorno online. «Si garantiza la privacidad, es una buena herramienta para el objetivo que persigue».

Tecnologías ya muy avanzadas y robustas

En declaraciones a EFE, Arcos ha recordado que el Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA) ya obliga a las plataformas a implantar medidas tecnológicas para evitar que los contenidos para adultos (pornografía, juego u otros) no sean visibles para los menores, y que el quid del problema está en asegurar la privacidad, tanto de los menores que tratan de acceder (para bloquear ese acceso) como de los adultos que libremente quieran usar esos servicios.

A su juicio, España, donde ya existe un DNI electrónico «superavanzado y robusto», está más cerca de encontrar una solución óptima, ya que dispone de una tecnología que permite verificar la edad sin revelar la edad completa, y ha incidido en la importancia de aplicar soluciones específicas a cada problema, proporcionales y respaldadas siempre en marcos legales y soluciones tecnológicas adecuadas.

Josep Albors, director de investigación y concienciación en España de la empresa de ciberseguridad ESET, ha advertido que cualquier sistema de verificación implica la recopilación de datos del usuario y la pérdida «en mayor o menor medida» del anonimato, y del riesgo de que quien tiene que custodiar esa información privada pueda sufrir ataques o usarla de manera inadecuada.

Además, las medidas que ya se han implementado en algunos países no han evitado que las personas a las que iba dirigida la verificación de edad hayan accedido a los servicios o plataformas que tenían restringidos, ha asegurado Albors a EFE, y ha planteado si la justificación de proteger a la infancia «no es más que una cortina de humo para implementar sistemas de monitorización y vigilancia a los usuarios de las redes sociales y de Internet en general».

Ha defendido, además del sistema judicial para perseguir los contenidos ilegales, un mejor uso de las herramientas ya existentes, y entre ellas las aplicaciones de ‘control parental’ que se pueden instalar en todos los dispositivos, pero que exigen que los padres y tutores se involucren en la educación digital de sus hijos, por lo que no sería necesario implementar medidas adicionales «más invasivas», que pueden causar más perjuicios que beneficios y que podrían además ser sorteadas sin dificultad.

Entre la protección y el control autoritario y la censura

«Lo contrario puede derivar en un control autoritario y censura de lo que se consume en redes sociales e internet, independientemente del partido que gobierne; la libertad de información y la libertad de expresión ya han sido delimitadas por el Tribunal Constitucional, y los menores también tienen derechos», ha manifestado Albors.

Algunas herramientas vinculadas a los gobiernos (como las aplicaciones ‘Cl@ve’ o ‘Mi Carpeta Ciudadana’ en España) pueden resultar menos invasivas ya que solo confirman la edad, según Albors, pero ha asegurado que no son infalibles para evitar los fraudes porque se pueden usar dispositivos de otras personas, y ha insistido en que son útiles, aunque no definitivas, y en la importancia de la proporcionalidad de las soluciones que se aplican.

Coinciden así en que es fundamental proteger los datos personales y la privacidad de los menores, pero también en que la verificación de la edad implica riesgos y en que un mal diseño o una implementación inadecuada puede conllevar graves problemas, y aunque Albors plantea que puede ser ineficaz, una excusa para la vigilancia masiva y aboga por explotar al máximo las herramientas ya existentes, Arcos la percibe como necesaria y útil siempre que respete la privacidad y enfatiza en que el problema ya no es si es necesaria, sino cómo hacerlo.

Y mientras llegan o no (las propuestas políticas para proteger a los menores o para limitar su acceso a las redes y las soluciones tecnológicas para asegurarlo) los expertos ponen sobre la mesa la importancia de la educación digital, del control parental, de la aplicación de la legalidad para asegurar la proporcionalidad y el equilibrio entre las regulaciones, las tecnologías y la protección de los derechos, y entre ellos el de la privacidad.