Denuncias por datos personales se disparan: crecen 21.5 veces desde el 2018. (Crédito: Freepik)
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Gerardo Rosales Diaz
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El crecimiento del uso de servicios digitales, el comercio electrónico y las estrategias de marketing basadas en datos ha incrementado la exposición de los ciudadanos al tratamiento de su información personal.

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