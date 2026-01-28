Será considerada una falta la no presentación de la data por parte de los jueces. Foto: El Peruano.
Será considerada una falta la no presentación de la data por parte de los jueces. Foto: El Peruano.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso en conocimiento de los jueces, juezas y fiscales titulares, provisionales y supernumerarios que, de acuerdo a la Ley 30155, norma que regula la publicación electrónica de las resoluciones, disposiciones y notificaciones del organismo autónomo, están obligados a registrar sus datos.

De acuerdo con esta norma, corresponde a los magistrados presentar una declaración jurada ante la Junta Nacional de Justicia consignando su domicilio real, su correo electrónico personal e institucional, así como su número de teléfono celular y, de contar con uno, su teléfono fijo.

Los datos solicitados se consignarán en el siguiente enlace.

La no presentación o actualización de esta declaración jurada es considerada una falta, conforme a la legislación vigente.

La Junta Nacional de Justicia recordó a los jueces y fiscales que mantener sus datos actualizados fortalece la comunicación institucional contribuye por transparencia al adecuado funcionamiento del sistema de justicia en el país.

