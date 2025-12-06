La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió rehabilitar el título de fiscal supremo a Luis Arce Córdova, vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta decisión fue oficializada mediante una resolución en su web con la firma de su presidente, Gino Ríos. El documentó también ordena anular el registro de la sanción de destitución de Arce Córdova.

Cabe recordar que el magistrado había sido separado en dos procesos. El primero por sus audios con César Hinostroza y por el segundo por haber rechazado ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante un proceso electoral.

Además, la JNJ dispuso notificar la resolución al fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, para que se haga efectiva la reincorporación de Arce en el cargo y retome su puesto en la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

La JNJ señaló que la decisión fue tomada “por unanimidad” en su sesión del 3 de diciembre y se adoptó luego de que un juzgado constitucional de Lima notificara una sentencia que ordenaba habilitar a Arce como fiscal supremo titular y disponer su reposición.

LEA TAMBIÉN: Juez mantiene orden de reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Cabe recordar que, en julio de 2021, la JNJ destituyó a Arce por faltas muy graves previstas en la Ley de la Carrera Fiscal. Esta decisión fue tomada tras conocerse audios de conversaciones entre dicho magistrado y César Hinostroza, que se habrían dado en 2018, cuando el primero se desempeñaba como representante del Ministerio Público en el pleno del JNE.

La segunda sanción contra Arce se produjo en junio de 2022, cuando la JNJ lo cesó por unanimidad por haber declinado al cargo de miembro del pleno del JNE en 2021, en pleno proceso electoral, dejando sin quórum al organismo.

El 23 de junio de 2021, Arce envió una carta al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, presentando su renuncia irrevocable al cargo, alegando que no quería “convalidar falsas deliberaciones constitucionales”.

Esto se dio tras la segunda vuelta de las Elecciones del 2021, en la que Pedro Castillo fue elegido presidente y Keiko Fujimori denunció un presunto fraude electoral, presentando diferentes recursos de nulidad contra actas de votación.