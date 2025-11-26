El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse indicó que el TC se pronunciará “en un breve plazo” por medida cautelar que presentó la JNJ en caso Delia Espinoza. Foto: Tribunal Constitucional.
El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse indicó que el TC se pronunciará “en un breve plazo” por medida cautelar que presentó la JNJ en caso Delia Espinoza. Foto: Tribunal Constitucional.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El último fin de semana, la presentó una medida cautelar ante el con la finalidad de frenar la reposición de como fiscal de la Nación. De esta manera, el organismo que lidera busca suspender el proceso de acción de amparo que la fiscal suprema lleva a cabo en el Poder Judicial, institución que terminó dándole la razón.

Al respecto, el magistrado del TC, , adelantó que en breve plazo se pronunciarán en torno a este recurso presentado por la JNJ.

En diálogo con RPP, recordó . Esto, luego de que un juez dispusiera la suspensión de la sanción que se le impuso a la suspendida fiscal de la Nación.

“Sobre la medida cautelar vamos a tener que pronunciarnos en un plazo breve, dentro del trámite que corresponda, a efectos de determinar si es que las acciones realizadas por el Poder Judicial son constitucionalmente admisibles en una competencia que le corresponde a la JNJ o no”, aseveró, tras precisar que su organismo ya admitió a trámite dicha demanda competencial.

Gutiérrez Ticse reiteró que la JNJ es una institución autónoma al igual que el Poder Judicial, TC y la Fiscalía, cuya función es habilitar a un juez o fiscal de realizar funciones propias de esos cargos.

“Si dejamos de lado a la JNJ no tendría sentido que esta exista, no sería un poder. El poder de la JNJ es el nombramiento, la destitución y la ratificación, algo que hace bastante tiempo no se viene haciendo”, expresó.

JUEZ MANTIENE ORDEN DE REPONER A ESPINOZA

, pero declaró improcedente un nuevo pedido presentado por dicha fiscal para habilitar día y hora específicos para ejecutar la medida cautelar.

El documento judicial, de 5 páginas, precisa que la medida cautelar ya fue emitida y dirigida expresamente contra la JNJ, entidad que debe cumplir con reponer a Espinoza en el máximo cargo del Ministerio Público.

El juez constitucional Juan Torres solicitó a dicho organismo que cumpla con las órdenes judiciales bajo “apercibimiento” o “advertencia” de enviar copias al Ministerio Público para que actúe contra los responsables del incumplimiento judicial.

