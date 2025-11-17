Delia Espinoza, quien fue suspendida de su cargo como fiscal de la Nación, acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir que se agilice el trámite administrativo que le permita se repuesta como titular del Ministerio Público.

Este hecho ocurrió luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declarara fundada en parte su demanda de amparo y ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituirla como fiscal de la Nación en un plazo máximo de 48 horas.

A su salida de la entidad judicial, Espinoza indicó que sostuvo una reunión para saber los motivos por los cuales todavía no se ha notificado oficialmente a las partes involucradas en este caso.

Asimismo, Espinoza también mencionó que un juez le aseguró que resolvería pronto la situación en la que se encuentra y enviaría los oficios requeridos lo antes posible.

“Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”, precisó.

Espinoza busca que se cumpla el mandato judicial, el cual anula la decisión anterior de la JNJ que la separó del cargo. Su defensa sostiene que la sentencia debe ejecutarse de inmediato y que la lentitud en los trámites administrativos está retrasando su reincorporación como titular del Ministerio Público.

Cabe recordar que, el 11 de noviembre, el Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia a reponer Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo de dos días.