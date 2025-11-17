Delia Espinoza llegó a la Corte Superior de Justicia para agilizar su reposición. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Delia Espinoza, quien fue suspendida de su cargo como fiscal de la Nación, acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir que

Este hecho ocurrió luego de que restituirla como fiscal de la Nación en un plazo máximo de 48 horas.

A su salida de la entidad judicial, Espinoza indicó que sostuvo una reunión para saber los motivos por los cuales todavía no se ha notificado oficialmente a las partes involucradas en este caso.

Asimismo,

“Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”, precisó.

Espinoza busca que se cumpla el mandato judicial, el cual anula la decisión anterior de la JNJ que la separó del cargo. Su defensa sostiene que la sentencia debe ejecutarse de inmediato y que la lentitud en los trámites administrativos está retrasando su reincorporación como titular del Ministerio Público.

Cabe recordar que, el 11 de noviembre,

Espinoza mencionó que un juez le aseguró que resolvería pronto la situación en la que se encuentra y enviaría los oficios requeridos lo antes posible. (Foto: Ministerio Público)
