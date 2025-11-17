Corte Suprema evaluará si confirma la condena de ocho años de prisión contra Daniel Salaverry. (Foto: Agencia Andina)
Corte Suprema evaluará si confirma la condena de ocho años de prisión contra Daniel Salaverry. (Foto: Agencia Andina)
La Corte Suprema evaluará el lunes 17 de noviembre si confirma por el presunto delito peculado doloso en agravio del Estado.

La audiencia virtual se encuentra programada para las 9 de la mañana, donde

El tribunal, dirigido por el juez César San Martín, escuchará los argumentos de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal y de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para decidir, en los próximos días, la situación legal de Salaverry.

La Sala Penal Especial de la Corte precisó que la sentencia no se ejecutará mientras se resuelve la apelación. , no ausentarse sin permiso y asistir ante la autoridad judicial cada vez que sea citado, todo bajo la advertencia de perder la suspensión provisional de la condena.

El Ministerio Público

Cabe recordar que, además de la prisión,

