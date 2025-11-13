PJ ratifica inhabilitación de Álex Kouri para ejercer cargos públicos. (Foto: Agencia Andina)
PJ ratifica inhabilitación de Álex Kouri para ejercer cargos públicos. (Foto: Agencia Andina)
hasta que pague una reparación civil de 26 millones de soles.

El abogado de Kouri intentó suspender la obligación de este pago, alegando que afecta los derechos de su cliente. Esto lo hizo mediante una acción de amparo y argumentando en base al Código Penal.

Sin embargo, el PJ reafirmó y precisó que el pago de por su condena de corrupción.

“Se declara improcedente la solicitud de Medida Cautelar interpuesta por el demandante Humberto Enrique Pejovés Macedo, abogado de Alexander Martin Kouri Bumachar, devolviéndose los anexos y archivándose los autos”, precisó.

Cabe recordar que, en el año 2016, (Vía Expresa del Callao). En su sentencia, también se le ordenó pagar 24 millones de soles de indemnización y 2 millones de reparación al Estado.

y salió en libertad en junio de 2021.

El exgobernador del Callao deberá pagar millonaria reparación civil si espera recuperar sus derechos y se le levanten las sanciones impuestas. (Foto: Andina)

