El Poder Judicial (PJ) ratificó la inhabilitación del exgobernador regional del Callao, Alexander Kouri, para postular a cargos públicos hasta que pague una reparación civil de 26 millones de soles.

El abogado de Kouri intentó suspender la obligación de este pago, alegando que afecta los derechos de su cliente. Esto lo hizo mediante una acción de amparo y argumentando en base al Código Penal.

Sin embargo, el PJ reafirmó y precisó que el pago de la reparación civil es un requisito para que Kouri recupere sus derechos y se le levanten las sanciones impuestas por su condena de corrupción.

“Se declara improcedente la solicitud de Medida Cautelar interpuesta por el demandante Humberto Enrique Pejovés Macedo, abogado de Alexander Martin Kouri Bumachar, devolviéndose los anexos y archivándose los autos”, precisó.

Cabe recordar que, en el año 2016, Alexander Kouri fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de colusión agravada debido al caso Convial (Vía Expresa del Callao). En su sentencia, también se le ordenó pagar 24 millones de soles de indemnización y 2 millones de reparación al Estado.

Kouri cumplió su condena en el penal de Ancón II y salió en libertad en junio de 2021.